Деловая активность в промышленности еврозоны достигла семимесячного минимума
В отдельных странах ЕС индекс также снизился. В июле в Германии PMI составил 42,6 пункта – это трехмесячный минимум. Во Франции он опустился до 44,1, снижение наблюдается второй месяц подряд.
В комментариях изданию экономисты отметили, что показатели подтверждают худшие опасения лидеров стран ЕС в отношении европейской экономики. По словам главного экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа, падение объемов производства в Германии спровоцировало общий спад экономики страны.
Ущерб европейской промышленности, а в частности – германской, нанес резкий рост цен на энергоносители. Это произошло после начала специальной военной операции России на Украине. Politico также отмечает, что индекс промышленного производства еврозоны остается ниже уровня 2021 г., наблюдается тенденция к снижению.
В июле «Ведомости» писали, что объемы промышленного производства в экономике Германии сократились на 2,5% в мае месяц к месяцу. В годовом выражении в мае падение ускорилось более чем в 1,5 раза: с апрельских -3,7% до -6,7%. Главным фактором стал спад в автопроме.