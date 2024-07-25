Деловая активность в промышленности еврозоны достигла семимесячного минимума

В июле «Ведомости» писали, что объемы промышленного производства в экономике Германии сократились на 2,5% в мае месяц к месяцу. В годовом выражении в мае падение ускорилось более чем в 1,5 раза: с апрельских -3,7% до -6,7%. Главным фактором стал спад в автопроме.