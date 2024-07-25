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Деловая активность в промышленности еврозоны достигла семимесячного минимума

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны упал до семимесячного минимума, достигнув 45,6 пункта. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global.

В отдельных странах ЕС индекс также снизился. В июле в Германии PMI составил 42,6 пункта – это трехмесячный минимум. Во Франции он опустился до 44,1, снижение наблюдается второй месяц подряд.

В комментариях изданию экономисты отметили, что показатели подтверждают худшие опасения лидеров стран ЕС в отношении европейской экономики. По словам главного экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа, падение объемов производства в Германии спровоцировало общий спад экономики страны.

Ущерб европейской промышленности, а в частности – германской, нанес резкий рост цен на энергоносители. Это произошло после начала специальной военной операции России на Украине. Politico также отмечает, что индекс промышленного производства еврозоны остается ниже уровня 2021 г., наблюдается тенденция к снижению.

В июле «Ведомости» писали, что объемы промышленного производства в экономике Германии сократились на 2,5% в мае месяц к месяцу. В годовом выражении в мае падение ускорилось более чем в 1,5 раза: с апрельских -3,7% до -6,7%. Главным фактором стал спад в автопроме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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