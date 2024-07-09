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/ Экономика

Почему промышленность Германии упала сильнее ожиданий

Главным фактором стал спад в производстве автомобилей
Антон Козлов
ROBERTO PFEIL / AFP

Объемы промышленного производства в экономике Германии сократились на 2,5% в мае месяц к месяцу, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Фактически показатель существенно разошелся с ожиданиями. Например, консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагался спад лишь на 0,2%. В апреле показатель промышленного производства вырос на незначительную величину в 0,1%.

В годовом выражении в мае падение ускорилось более чем в 1,5 раза: с апрельских -3,7% до -6,7%. Главным фактором стал спад в автопроме, сообщило Destatis. Выпуск автомобилей снизился на 5,2% месяц к месяцу после роста на 4,5% в апреле, когда эта отрасль, напротив, поддержала общий уровень промпроизводства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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