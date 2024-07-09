Почему промышленность Германии упала сильнее ожиданий

В годовом выражении в мае падение ускорилось более чем в 1,5 раза: с апрельских -3,7% до -6,7%. Главным фактором стал спад в автопроме, сообщило Destatis. Выпуск автомобилей снизился на 5,2% месяц к месяцу после роста на 4,5% в апреле, когда эта отрасль, напротив, поддержала общий уровень промпроизводства.