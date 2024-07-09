Почему промышленность Германии упала сильнее ожиданий

Почему промышленность Германии упала сильнее ожиданийГлавным фактором стал спад в производстве автомобилей
Объемы промышленного производства в экономике Германии сократились на 2,5% в мае месяц к месяцу, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Фактически показатель существенно разошелся с ожиданиями. Например, консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагался спад лишь на 0,2%. В апреле показатель промышленного производства вырос на незначительную величину в 0,1%.
В годовом выражении в мае падение ускорилось более чем в 1,5 раза: с апрельских -3,7% до -6,7%. Главным фактором стал спад в автопроме, сообщило Destatis. Выпуск автомобилей снизился на 5,2% месяц к месяцу после роста на 4,5% в апреле, когда эта отрасль, напротив, поддержала общий уровень промпроизводства.
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