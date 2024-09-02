Кабмин планирует переобучить 1,5 млн специалистов для приоритетных отраслей

Кабмин планирует переобучить 1,5 млн специалистов для приоритетных отраслейПоказатель их трудоустройства должен вырасти в среднем на 7% за шесть лет
Правительство рассчитывает переподготовить с 2025 по 2030 г. 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях экономики. Задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения квалификации кадров будет реализована в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Он станет частью нового национального проекта «Кадры» (последняя версия его паспорта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения). Отвечать за достижение результата по этому направлению будет Минтруд.
По плану министерства, в год учебные учреждения будут выпускать 250 000 специалистов для нужд приоритетных отраслей, в 2023 г. этот показатель достиг 198 000 человек, следует из документа. Таким образом, с 2025 г. по 2030 г. программы переобучения пройдут 1,5 млн человек.