X5 подала жалобу на приостановление корпоративных прав в российской «дочке»
X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга РФ корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр Икс 5», следует из картотеки.
29 марта 2024 г. X5 получила уведомление Минпромторга о приостановке прав на российскую «дочку». 25 апреля Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении осуществления корпоративных прав. По заявлению Минпромторга России, суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5». 3 мая компания сообщила, что суд вернул X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке». 8 мая в компании заявили, что не будут выплачивать дивиденды за 2023 г.
20 мая были внесены изменения в учредительные документы компании – вместо голландской X5 Retail Group N.V. 99,99% долей «Корпоративный центр Икс 5» отошли самой компании. Ранее пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежал CTF Holdings S.A.
Московская биржа приостановила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group N.V. с 5 апреля. Причиной паузы стал все тот же ранее поданный против голландской компании иск Минпромторга.