X5 подала жалобу на приостановление корпоративных прав в российской «дочке»

29 марта 2024 г. X5 получила уведомление Минпромторга о приостановке прав на российскую «дочку». 25 апреля Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении осуществления корпоративных прав. По заявлению Минпромторга России, суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5». 3 мая компания сообщила, что суд вернул X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке». 8 мая в компании заявили, что не будут выплачивать дивиденды за 2023 г.