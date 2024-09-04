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РБК: комиссия одобрила продажу бизнеса Unilever в России

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Компании Unilever одобрили продажу своего бизнеса в России, пишет РБК со ссылкой на источники. Продажу одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Сделка была одобрена в конце августа, говорится в материале. Собеседники издания сообщают, что стоимость бизнеса Unilever в РФ оценивается в 35-40 млрд руб. с учетом дисконта. 

Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Axe, Rexona и др. Выручка ООО «Юнилевер Русь» выросла в годовом выражении на 4,9%, с 59,1 до 62 млрд руб. в 2023 г. Чистая прибыль упала на 47,5%, с 9,3 до 4,9 млрд руб.

Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил три варианта дальнейшей деятельности Unilever в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в России, второй – продажа бизнеса.

При этом ни один из этих вариантов «не является хорошим», отмечал гендиректор. По его словам, окончательным решением корпорация видит продолжение деятельности в России, но в ограниченном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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