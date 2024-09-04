РБК: комиссия одобрила продажу бизнеса Unilever в России
Сделка была одобрена в конце августа, говорится в материале. Собеседники издания сообщают, что стоимость бизнеса Unilever в РФ оценивается в 35-40 млрд руб. с учетом дисконта.
Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Axe, Rexona и др. Выручка ООО «Юнилевер Русь» выросла в годовом выражении на 4,9%, с 59,1 до 62 млрд руб. в 2023 г. Чистая прибыль упала на 47,5%, с 9,3 до 4,9 млрд руб.
Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил три варианта дальнейшей деятельности Unilever в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в России, второй – продажа бизнеса.
При этом ни один из этих вариантов «не является хорошим», отмечал гендиректор. По его словам, окончательным решением корпорация видит продолжение деятельности в России, но в ограниченном режиме.