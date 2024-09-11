«Роснефть» приступила к созданию базы геномных данных арктических организмов
В рамках первого этапа специалисты собираются проанализировать биологическое разнообразие Арктики, после чего выбрать виды, которые представляют наибольшую ценность для изучения. Сотрудники Центра полногеномного секвенирования, в частности, проведут сборку полного генома белого медведя.
К участию в проекте также привлечены специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова и других ведущих научно-исследовательских институтов страны. Ученые изучат механизмы видообразования и способности животных из Арктики адаптироваться к суровым природным условиям, уточнят таксономический статус отдельных видов, а также разработают рекомендации по мониторингу состояния арктических экосистем.
Изучение генома арктических животных является частью научно-исследовательской программы «Роснефти». За 10 лет Арктический научный центр провел более 50 комплексных экспедиций, а также организовал гидрометеорологические, геологические, биологические исследования с большим географическим охватом.