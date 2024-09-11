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«Роснефть» приступила к созданию базы геномных данных арктических организмов

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Компания «Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Центр полногеномного секвенирования приступили к реализации проекта по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Об этом сообщает «Роснефть».

В рамках первого этапа специалисты собираются проанализировать биологическое разнообразие Арктики, после чего выбрать виды, которые представляют наибольшую ценность для изучения. Сотрудники Центра полногеномного секвенирования, в частности, проведут сборку полного генома белого медведя.

К участию в проекте также привлечены специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова и других ведущих научно-исследовательских институтов страны. Ученые изучат механизмы видообразования и способности животных из Арктики адаптироваться к суровым природным условиям, уточнят таксономический статус отдельных видов, а также разработают рекомендации по мониторингу состояния арктических экосистем.

Изучение генома арктических животных является частью научно-исследовательской программы «Роснефти». За 10 лет Арктический научный центр провел более 50 комплексных экспедиций, а также организовал гидрометеорологические, геологические, биологические исследования с большим географическим охватом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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