«Росатом» и YLB подписали контракт на строительство литиевого завода в Боливии
Структура «Росатома» АО «Ураниум уан груп» и боливийская госкомпания YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos, «Боливийские месторождения лития») подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.
Церемония подписания прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. Новый завод будет расположен на территории крупнейшего в мире литиеносного салара Уюни. Проект предусматривает запуск во второй половине 2025 г. промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 000 т карбоната лития в год.
В июне 2023 г. входящая в госкорпорацию «Росатом» Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщал «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One). Соглашение с Uranium One предусматривает строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов, мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г.