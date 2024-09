«Росатом» и YLB подписали контракт на строительство литиевого завода в Боливии

В июне 2023 г. входящая в госкорпорацию «Росатом» Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщал «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One). Соглашение с Uranium One предусматривает строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов, мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г.