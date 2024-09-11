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«Росатом» и YLB подписали контракт на строительство литиевого завода в Боливии

Ведомости

Структура «Росатома» АО «Ураниум уан груп» и боливийская госкомпания YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos, «Боливийские месторождения лития») подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

Церемония подписания прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. Новый завод будет расположен на территории крупнейшего в мире литиеносного салара Уюни. Проект предусматривает запуск во второй половине 2025 г. промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 000 т карбоната лития в год. 

В июне 2023 г. входящая в госкорпорацию «Росатом» Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщал «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One). Соглашение с Uranium One предусматривает строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов, мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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