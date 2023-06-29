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«Росатом» будет добывать литий в Боливии

Инвестиции в проект оцениваются в $600 млн
Александр Волобуев
Juan Karita / AP Photo

Входящая в госкорпорацию «Росатом» Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One).

Речь идет о разработке салара «Пастос Грандес». Саларами в Латинской Америке называют солончаки – высохшие озера с высоким содержанием солей, которых много в провинции Потоси на юго-западе Боливии. Соглашение о создании комплекса по извлечению лития подписано U1 29 июня с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Добыча лития, по словам представителя «Техснабэкспорта», планируется на базе российской технологии прямого сорбционного извлечения металла из литийсодержащих рассолов.

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Соглашение также предусматривает строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г., уточнил представитель «Техснабэкспорта». Инвестиции в проект оцениваются в $600 млн.

Но инвестору еще предстоит провести дополнительные изыскания на месторождении для уточнения запасов и построить с нуля всю необходимую инфраструктуру, уточняет источник «Ведомостей», знакомый с деталями проекта. 

В январе 2023 г. сообщалось, что власти Боливии по итогам тендера выбрали консорциум китайских компаний во главе с CBC Group для добычи лития в стране. В него также вошли крупнейший производитель батарей CATL и горнодобывающая CMOC. Им разрешили разрабатывать два из трех литиевых солончаков – крупнейшее в мире месторождение Уюни, на которое приходится порядка четверти мировых запасов, и Койпаса.

CBC в рамках сделки также получила права на строительство двух литиевых заводов, каждый из которых сможет ежегодно производить до 25 000 т карбоната лития для аккумуляторов. Ведущую роль в проекте играет YLB. Инвестиции на первом этапе проекта, как уточнил президент Боливии Луис Арсе в ходе церемонии подписания соглашения в Ла-Пасе, составят $1 млрд. 

В октябре 2022 г. Financial Times писала, что в борьбе за боливийский литий лидируют китайские компании и российский «Росатом». Это также подтверждал источник «Ведомостей», близкий к госкорпорации (см. номер от 17 октября 2022 г.). В гонке за гигантские литиевые месторождения, помимо компаний из России и КНР, участвовала также американская Lilac Solutions, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса. 

Переговоры о возможном партнерстве с другими иностранными фирмами, в том числе Lilac Solutions и структурой «Росатома» продолжаются, говорил тогда Арсе. «Сегодня начинается эра индустриализации боливийского лития. Нельзя терять времени [на разработку металла]», – подчеркивал он (цитата по Reuters). 

Зачем «Росатом» идет в Боливию

Боливия, наряду с Аргентиной и Чили, является страной с самыми большими в мире запасами лития. По данным Геологической службы США, боливийские солончаки содержат 21 млн т этого металла, критически важного для выпуска литий-ионных аккумуляторов. Но в стране практически нет промышленного потенциала для их освоения.
Попытки индустриализации Боливии на базе разработки и коммерциализации литиевых месторождений предпринималась еще при прежнем президенте Эво Моралесе – начиная с 2008 г. Но они фактически провалились. Причем, отставка самого Моралеса в 2019 г. стала следствием «литиевого бунта». Политик тогда был вынужден расторгнуть  подписанное в 2018 г. соглашение о добыче лития с немецкой ACISA из-за протестов в Потоси – столице региона с самыми большими в Боливии запасами этого металла.

У «Росатома» уже есть опыт сотрудничества с Боливией: госкорпорация получила от правительства страны контракт на создание центра ядерных исследований и технологий, первые объекты которого введены в эксплуатацию в августе 2022 г.

«Росатом» заинтересован в получении доступа к запасам лития в том числе для развития собственного проекта по выпуску аккумуляторов. «Рэнера» (входит в топливный дивизион «Росатома» ТВЭЛ) строит гигафабрику мощностью 4 ГВт ч в год на площадке Балтийской АЭС в Калининграде. Предполагается, что предприятие заработает в 2026 г.

«Полярный литий», совместное предприятие «Атомредметзолота» (АРМЗ, входит в «Росатом») и «Норникеля», в начале февраля 2023 г., получило право на разработку крупнейшего в России литиевого месторождения в Мурманской области – Колмозерского с запасами 75 млн т (около 19% всех запасов в РФ). Проект предполагает выпуск 45 000 т в год карбоната и гидроксида лития.

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Сегодня «Рэнера» — ​единственный в России производитель литий-ионных накопителей. При этом сам литий в РФ не добывается, все сырье импортное. Эксплуатировавшийся в СССР рудник на Завитинском месторождении в Забайкальском крае был законсервирован еще в 1997 г.

Конъюнктура рынка в целом благоприятствует инвестпроектам в этот металл: литий подорожал более чем в 10 раз с конца 2020 г. на фоне растущего спроса на электромобили. По данным Альфа-банка, в 2022 г. его стоимость превышала $80 000 за тонну. 

Но в 2022 г. цены на карбонат лития, как отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, пошли вниз: к апрелю этого года они снизились до $34100/т против более $85000/т – в ноябре 2022 г. Однако это падение цен, вызванное паникой на мировых торговых площадках, по словам Гришунина, пока «не подрывает собственно спрос на металл», так как производство электроавтомобилей в мире растет и планов по отказу от массового внедрения электротранспорта нет. 

Доступ к боливийскому литию, по словам эксперта, позволит «Росатому» диверсификацировать поставки, поскольку на развитие Колмозерского месторождения потребуется от 4 до 7 лет. «Кроме того, боливийский литий производится из рассолов, а значит будет минимум в 2-2,5 раза дешевле отечественного, добываемого рудным способом», – добавил Гришунин. Он также напомнил, что страны Латинской Америки недавно «заявляли о желании создать литиевый ОПЕК» для снижения волатильности рынков.

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