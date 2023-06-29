«Росатом» будет добывать литий в Боливии

«Росатом» будет добывать литий в БоливииИнвестиции в проект оцениваются в $600 млн
Входящая в госкорпорацию «Росатом» Uranium One (U1) выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One).
Речь идет о разработке салара «Пастос Грандес». Саларами в Латинской Америке называют солончаки – высохшие озера с высоким содержанием солей, которых много в провинции Потоси на юго-западе Боливии. Соглашение о создании комплекса по извлечению лития подписано U1 29 июня с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Добыча лития, по словам представителя «Техснабэкспорта», планируется на базе российской технологии прямого сорбционного извлечения металла из литийсодержащих рассолов.
Соглашение также предусматривает строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г., уточнил представитель «Техснабэкспорта». Инвестиции в проект оцениваются в $600 млн.
Но инвестору еще предстоит провести дополнительные изыскания на месторождении для уточнения запасов и построить с нуля всю необходимую инфраструктуру, уточняет источник «Ведомостей», знакомый с деталями проекта.
В январе 2023 г. сообщалось, что власти Боливии по итогам тендера выбрали консорциум китайских компаний во главе с CBC Group для добычи лития в стране. В него также вошли крупнейший производитель батарей CATL и горнодобывающая CMOC. Им разрешили разрабатывать два из трех литиевых солончаков – крупнейшее в мире месторождение Уюни, на которое приходится порядка четверти мировых запасов, и Койпаса.
CBC в рамках сделки также получила права на строительство двух литиевых заводов, каждый из которых сможет ежегодно производить до 25 000 т карбоната лития для аккумуляторов. Ведущую роль в проекте играет YLB. Инвестиции на первом этапе проекта, как уточнил президент Боливии Луис Арсе в ходе церемонии подписания соглашения в Ла-Пасе, составят $1 млрд.
В октябре 2022 г. Financial Times писала, что в борьбе за боливийский литий лидируют китайские компании и российский «Росатом». Это также подтверждал источник «Ведомостей», близкий к госкорпорации (см. номер от 17 октября 2022 г.). В гонке за гигантские литиевые месторождения, помимо компаний из России и КНР, участвовала также американская Lilac Solutions, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.
Переговоры о возможном партнерстве с другими иностранными фирмами, в том числе Lilac Solutions и структурой «Росатома» продолжаются, говорил тогда Арсе. «Сегодня начинается эра индустриализации боливийского лития. Нельзя терять времени [на разработку металла]», – подчеркивал он (цитата по Reuters).
Зачем «Росатом» идет в Боливию
Боливия, наряду с Аргентиной и Чили, является страной с самыми большими в мире запасами лития. По данным Геологической службы США, боливийские солончаки содержат 21 млн т этого металла, критически важного для выпуска литий-ионных аккумуляторов. Но в стране практически нет промышленного потенциала для их освоения.
Попытки индустриализации Боливии на базе разработки и коммерциализации литиевых месторождений предпринималась еще при прежнем президенте Эво Моралесе – начиная с 2008 г. Но они фактически провалились. Причем, отставка самого Моралеса в 2019 г. стала следствием «литиевого бунта». Политик тогда был вынужден расторгнуть подписанное в 2018 г. соглашение о добыче лития с немецкой ACISA из-за протестов в Потоси – столице региона с самыми большими в Боливии запасами этого металла.
У «Росатома» уже есть опыт сотрудничества с Боливией: госкорпорация получила от правительства страны контракт на создание центра ядерных исследований и технологий, первые объекты которого введены в эксплуатацию в августе 2022 г.
«Росатом» заинтересован в получении доступа к запасам лития в том числе для развития собственного проекта по выпуску аккумуляторов. «Рэнера» (входит в топливный дивизион «Росатома» ТВЭЛ) строит гигафабрику мощностью 4 ГВт ч в год на площадке Балтийской АЭС в Калининграде. Предполагается, что предприятие заработает в 2026 г.
«Полярный литий», совместное предприятие «Атомредметзолота» (АРМЗ, входит в «Росатом») и «Норникеля», в начале февраля 2023 г., получило право на разработку крупнейшего в России литиевого месторождения в Мурманской области – Колмозерского с запасами 75 млн т (около 19% всех запасов в РФ). Проект предполагает выпуск 45 000 т в год карбоната и гидроксида лития.
Сегодня «Рэнера» — единственный в России производитель литий-ионных накопителей. При этом сам литий в РФ не добывается, все сырье импортное. Эксплуатировавшийся в СССР рудник на Завитинском месторождении в Забайкальском крае был законсервирован еще в 1997 г.
Конъюнктура рынка в целом благоприятствует инвестпроектам в этот металл: литий подорожал более чем в 10 раз с конца 2020 г. на фоне растущего спроса на электромобили. По данным Альфа-банка, в 2022 г. его стоимость превышала $80 000 за тонну.
Но в 2022 г. цены на карбонат лития, как отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, пошли вниз: к апрелю этого года они снизились до $34100/т против более $85000/т – в ноябре 2022 г. Однако это падение цен, вызванное паникой на мировых торговых площадках, по словам Гришунина, пока «не подрывает собственно спрос на металл», так как производство электроавтомобилей в мире растет и планов по отказу от массового внедрения электротранспорта нет.
Доступ к боливийскому литию, по словам эксперта, позволит «Росатому» диверсификацировать поставки, поскольку на развитие Колмозерского месторождения потребуется от 4 до 7 лет. «Кроме того, боливийский литий производится из рассолов, а значит будет минимум в 2-2,5 раза дешевле отечественного, добываемого рудным способом», – добавил Гришунин. Он также напомнил, что страны Латинской Америки недавно «заявляли о желании создать литиевый ОПЕК» для снижения волатильности рынков.