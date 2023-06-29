«Росатом» будет добывать литий в Боливии

Зачем «Росатом» идет в Боливию

Боливия, наряду с Аргентиной и Чили, является страной с самыми большими в мире запасами лития. По данным Геологической службы США, боливийские солончаки содержат 21 млн т этого металла, критически важного для выпуска литий-ионных аккумуляторов. Но в стране практически нет промышленного потенциала для их освоения.

Попытки индустриализации Боливии на базе разработки и коммерциализации литиевых месторождений предпринималась еще при прежнем президенте Эво Моралесе – начиная с 2008 г. Но они фактически провалились. Причем, отставка самого Моралеса в 2019 г. стала следствием «литиевого бунта». Политик тогда был вынужден расторгнуть подписанное в 2018 г. соглашение о добыче лития с немецкой ACISA из-за протестов в Потоси – столице региона с самыми большими в Боливии запасами этого металла.