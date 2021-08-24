Принята концепция развития электротранспорта почти на 600 млрд рублей

Принята концепция развития электротранспорта почти на 600 млрд рублейОна поможет достичь «критической массы» электромобилей в России, считают эксперты
Премьер-министр Михаил Мишустин 23 августа утвердил концепцию развития электротранспорта в России до 2030 г. Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 г. К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране.
К 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 000. В России до 2030 г. планируется запустить производство ячеек для аккумуляторных батарей и построить 1000 водородных заправок для техники на этом виде топлива.
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