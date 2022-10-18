«Росатом» и китайские компании лидируют в конкурсе на месторождения лития в Боливии

«Росатом» и китайские компании лидируют в конкурсе на месторождения лития в БоливииМировой спрос на металл быстро растет из-за бума электромобилей
Российские и китайские фирмы лидируют в конкурсе на контракт по добыче лития в Боливии, сообщает издание Financial Times. По его сведениям, в шорт-листе претендентов, которых левое правительство Боливии рассматривает как потенциальных партнеров для разработки месторождений, находятся четыре китайские компании и одна российская.
Это Xinjiang TBEA Group, Fusion Enertech, Brunp («дочка» крупнейшего в мире производителя автомобильных аккумуляторов CATL) совместно с горнорудной China Molybdenum и CITIC Guoan Group (производитель цветных металлов) совместно с железнодорожной компанией China Railway International Group. От России на добычу боливийского лития претендует Uranium One Group, входящая в «Техснабэкспорт» «Росатома». Из западных компаний в конкурсе представлена Lilac Solutions – американская компания, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.
Источник «Ведомостей», знакомый с ходом конкурса, подтверждает, что в следующий этап перешли четыре китайские компании и Uranim One.