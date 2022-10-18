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«Росатом» и китайские компании лидируют в конкурсе на месторождения лития в Боливии

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Глеб Мишутин
Боливия имеет значительный потенциал для добычи лития, но необходимы инвестиции в геологоразведку для более точного определения масштаба развития отрасли в этой стране / Pablo COZZAGLIO / AFP

Российские и китайские фирмы лидируют в конкурсе на контракт по добыче лития в Боливии, сообщает издание Financial Times. По его сведениям, в шорт-листе претендентов, которых левое правительство Боливии рассматривает как потенциальных партнеров для разработки месторождений, находятся четыре китайские компании и одна российская.

Это Xinjiang TBEA Group, Fusion Enertech, Brunp («дочка» крупнейшего в мире производителя автомобильных аккумуляторов CATL) совместно с горнорудной China Molybdenum и CITIC Guoan Group (производитель цветных металлов) совместно с железнодорожной компанией China Railway International Group. От России на добычу боливийского лития претендует Uranium One Group, входящая в «Техснабэкспорт» «Росатома». Из западных компаний в конкурсе представлена Lilac Solutions – американская компания, поддерживаемая Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом конкурса, подтверждает, что в следующий этап перешли четыре китайские компании и Uranim One.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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