«Росатом» и китайские компании лидируют в конкурсе на месторождения лития в Боливии

Российские и китайские фирмы лидируют в конкурсе на контракт по добыче лития в Боливии, сообщает издание Financial Times. По его сведениям, в шорт-листе претендентов, которых левое правительство Боливии рассматривает как потенциальных партнеров для разработки месторождений, находятся четыре китайские компании и одна российская.