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Альфа-банк приобрел 73% в юрлице бизнес-издания rb.ru

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Альфа-банк приобрел 73% долей в ООО «Рбточкару», которому принадлежит онлайн-издание rb.ru. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Банк купил долю у компании «Курс», в результате чего ее доля сократилась с 85% до 12%. Еще 15% в «Рбточкару» владеет Людмила Светлова, а гендиректором компании является Эльза Егорова.

В сообщении Альфа-банка говорится, что кредитная организация и бизнес-издание будут совместно развивать образовательные проекты для предпринимателей.

«Интерфакс» со ссылкой на отчеты «Рбточкару» отмечает, что компания по итогам 2023 г. получила убыток в 5,7 млн руб. В 2022 г. он был на уровне 4,2 млн руб. Выручка компании за 2023 г. выросла до 90,4 млн руб. с 57,3 млн руб. в 2022 г.

По итогам 2023 г. чистая прибыль Альфа-банка составила 118 млрд руб. Активы за 12 месяцев выросли на 45%. Чистые процентные доходы поднялись на 67% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. за счет развития кредитования во всех направлениях бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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