Альфа-банк приобрел 73% в юрлице бизнес-издания rb.ru
Альфа-банк приобрел 73% долей в ООО «Рбточкару», которому принадлежит онлайн-издание rb.ru. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Банк купил долю у компании «Курс», в результате чего ее доля сократилась с 85% до 12%. Еще 15% в «Рбточкару» владеет Людмила Светлова, а гендиректором компании является Эльза Егорова.
В сообщении Альфа-банка говорится, что кредитная организация и бизнес-издание будут совместно развивать образовательные проекты для предпринимателей.
По итогам 2023 г. чистая прибыль Альфа-банка составила 118 млрд руб. Активы за 12 месяцев выросли на 45%. Чистые процентные доходы поднялись на 67% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. за счет развития кредитования во всех направлениях бизнеса.