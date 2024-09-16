Альфа-банк приобрел 73% в юрлице бизнес-издания rb.ru

«Интерфакс» со ссылкой на отчеты «Рбточкару» отмечает, что компания по итогам 2023 г. получила убыток в 5,7 млн руб. В 2022 г. он был на уровне 4,2 млн руб. Выручка компании за 2023 г. выросла до 90,4 млн руб. с 57,3 млн руб. в 2022 г.