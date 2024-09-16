Арендодатель выставил на продажу здания Apple в Кремниевой долине

Apple, штаб-квартира которой находится в соседнем Купертино, арендует все три здания в Саннивейле, и до окончания срока аренды остается еще шесть лет. На участке имеется надежное оптоволоконное соединение, что важно для инфраструктурных активов, используемых технологическими компаниями.