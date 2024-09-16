Арендодатель выставил на продажу здания Apple в Кремниевой долине
Компания Tricap, владелец недвижимости из Нью-Йорка, продает офисные здания в Калифорнии, арендатором которых является компания Apple. Об этом сообщает Bloomberg.
Компания наняла брокера Newmark Group Inc. для поиска покупателей на объект площадью около 32 500 кв. м, расположенный по адресу 410-430 N Mary Ave. в Саннивейле, говорится в маркетинговых материалах. Брокеры, возглавляемые Стивом Голубчиком, ожидают, что цена будет варьироваться от $270 млн до $300 млн.
Apple, штаб-квартира которой находится в соседнем Купертино, арендует все три здания в Саннивейле, и до окончания срока аренды остается еще шесть лет. На участке имеется надежное оптоволоконное соединение, что важно для инфраструктурных активов, используемых технологическими компаниями.
В начале этого года компания Nvidia Corp. выкупила у арендодателя часть своего штаб-квартирного кампуса в Санта-Кларе – сделка, посредником в которой также выступила команда Голубчика из Newmark.