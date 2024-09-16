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Арендодатель выставил на продажу здания Apple в Кремниевой долине

Ведомости

Компания Tricap, владелец недвижимости из Нью-Йорка, продает офисные здания в Калифорнии, арендатором которых является компания Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания наняла брокера Newmark Group Inc. для поиска покупателей на объект площадью около 32 500 кв. м, расположенный по адресу 410-430 N Mary Ave. в Саннивейле, говорится в маркетинговых материалах. Брокеры, возглавляемые Стивом Голубчиком, ожидают, что цена будет варьироваться от $270 млн до $300 млн.

Apple, штаб-квартира которой находится в соседнем Купертино, арендует все три здания в Саннивейле, и до окончания срока аренды остается еще шесть лет. На участке имеется надежное оптоволоконное соединение, что важно для инфраструктурных активов, используемых технологическими компаниями.

В начале этого года компания Nvidia Corp. выкупила у арендодателя часть своего штаб-квартирного кампуса в Санта-Кларе – сделка, посредником в которой также выступила команда Голубчика из Newmark.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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