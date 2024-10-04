Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам

До начала спецоперации на Украине Shell принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. Но в конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов. В конце июля того же года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия». Все доли иностранных компаний в проекте перешли к новому оператору, а для их получения компании должны были подать соответствующие документы в правительство России. Свои доли в проекте сохранили «Газпром», Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).