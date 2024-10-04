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Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам

Суть претензий не раскрывается
Ведомости

Генеральная прокуратура РФ подала иск к нефтяной компании Shell и ряду ее структур. Карточка дела появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Суть претензий не раскрывается. Исковое заявление было подано 2 октября, пока он не принят к производству. 

Среди ответчиков – сама британская корпорация Shell, а также ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd. Кроме того, ответчиками значатся ряд нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент».

Третьи лица – ООО «Газпром экспорт», Минэнерго РФ, ООО «Сахалинская энергия», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и правительство Сахалинской области.

В марте 2024 г. «Газпром» выкупил долю Shell в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» за 94,8 млрд руб., говорилось в финансовом отчете группы. Изначально эту долю планировал приобрести «Новатэк», писали «Ведомости» в марте. До этого «Газпром» уже владел 50% ООО «Сахалинская энергия». Таким образом, доля компании в проекте увеличилась до 77,5%. Прибыль от покупки доли «Газпром» оценивает в 167 млрд руб.

До начала спецоперации на Украине Shell принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. Но в конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов. В конце июля того же года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия». Все доли иностранных компаний в проекте перешли к новому оператору, а для их получения компании должны были подать соответствующие документы в правительство России. Свои доли в проекте сохранили «Газпром», Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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