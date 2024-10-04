Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам

Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурамСуть претензий не раскрывается
Генеральная прокуратура РФ подала иск к нефтяной компании Shell и ряду ее структур. Карточка дела появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Суть претензий не раскрывается. Исковое заявление было подано 2 октября, пока он не принят к производству.
Среди ответчиков – сама британская корпорация Shell, а также ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd. Кроме того, ответчиками значатся ряд нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент».
Третьи лица – ООО «Газпром экспорт», Минэнерго РФ, ООО «Сахалинская энергия», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и правительство Сахалинской области.
В марте 2024 г. «Газпром» выкупил долю Shell в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» за 94,8 млрд руб., говорилось в финансовом отчете группы. Изначально эту долю планировал приобрести «Новатэк», писали «Ведомости» в марте. До этого «Газпром» уже владел 50% ООО «Сахалинская энергия». Таким образом, доля компании в проекте увеличилась до 77,5%. Прибыль от покупки доли «Газпром» оценивает в 167 млрд руб.
До начала спецоперации на Украине Shell принадлежали 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. Но в конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов. В конце июля того же года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юрлицо – «Сахалинская энергия». Все доли иностранных компаний в проекте перешли к новому оператору, а для их получения компании должны были подать соответствующие документы в правительство России. Свои доли в проекте сохранили «Газпром», Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).