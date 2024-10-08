«Черкизово» и «Царицыно» урегулировали спор о названии колбасы
АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон» пришли к мировому соглашению в споре о названии колбасы «Губернская». Об этом свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Московской области.
«Утвердить мировое соглашение», – говорится в карточке дела.
Заседание по делу прошло 8 октября. Черкизовский мясоперерабатывающий завод требовал взыскать с «Царицыно» около 549 млн руб. за якобы незаконное использование названия колбасы «Губернская».
Условия соглашения пока не опубликованы, но судья на заседании сообщила, что истец отказался от своих требований, пишет «Коммерсантъ».
В марте «Ведомости» писали, что ГК «Черкизово» подала иск к ООО «Ратимир» в Арбитражный суд Приморского края из-за бренда колбас «Фламенко». Истец требовал компенсацию в 12 млн руб. В сентябре суд утвердил мировое соглашение, согласно которому «Черкизово» получило исключительное право на товарный знак «Фламенко». «Ратимир» же признает факт нарушения, но при этом истец отказывается от взыскания каких-либо компенсаций с ответчика, говорится в документе.