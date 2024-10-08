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«Черкизово» и «Царицыно» урегулировали спор о названии колбасы

Ведомости

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон» пришли к мировому соглашению в споре о названии колбасы «Губернская». Об этом свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Московской области.

«Утвердить мировое соглашение», – говорится в карточке дела. 

Заседание по делу прошло 8 октября. Черкизовский мясоперерабатывающий завод требовал взыскать с «Царицыно» около 549 млн руб. за якобы незаконное использование названия колбасы  «Губернская». 

Условия соглашения пока не опубликованы, но судья на заседании сообщила, что истец отказался от своих требований, пишет «Коммерсантъ».

В марте «Ведомости» писали, что ГК «Черкизово» подала иск к ООО «Ратимир» в Арбитражный суд Приморского края из-за бренда колбас «Фламенко». Истец требовал компенсацию в 12 млн руб. В сентябре суд утвердил мировое соглашение, согласно которому «Черкизово» получило исключительное право на товарный знак «Фламенко». «Ратимир» же признает факт нарушения, но при этом истец отказывается от взыскания каких-либо компенсаций с ответчика, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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