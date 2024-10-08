«Черкизово» и «Царицыно» урегулировали спор о названии колбасы

В марте «Ведомости» писали, что ГК «Черкизово» подала иск к ООО «Ратимир» в Арбитражный суд Приморского края из-за бренда колбас «Фламенко». Истец требовал компенсацию в 12 млн руб. В сентябре суд утвердил мировое соглашение, согласно которому «Черкизово» получило исключительное право на товарный знак «Фламенко». «Ратимир» же признает факт нарушения, но при этом истец отказывается от взыскания каких-либо компенсаций с ответчика, говорится в документе.