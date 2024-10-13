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Заводу алкогольной группы Novabev Group приостановили лицензию

Ведомости

Лицензия «Спиртзавода Чугуновский» в Нижегородской области производителя водки Novabev Group (ранее – Beluga Group) временно приостановлена, такое решение Росалкогольтабакконтроль принял 10 октября, пишет со ссылкой на реестр службы РБК.

Завод не осуществлял должным образом утилизацию отходов спиртового производства, пояснили изданию в Росалкогольтабакконтроле. В апреле 2024 г. жители Воротынского района пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Чугунка, после чего управление Росприродназдора по региону инициировало обследования. В ведомстве сообщили, что установят вероятные источники загрязнения и возможную причастность к загрязнению АО «Спиртзавод Чугуновский». 

В конце мая Росприродназдор сообщил, что «предположения жителей подтвердились». Содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, как выяснила служба, превышает нормативы по целому ряду показателей. У юридического лица также не было утвержденных нормативов допустимых сбросов. В общей сложности в работе завода было зафиксировано 13 нарушений. Предприятию тогда выдали предписание об устранении выявленных нарушений

По итогам проверки АО «Спиртзавод Чугуновский» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 850 000 руб., предприятию также был предъявлен к возмещению ущерб, причиненный реке, – более 738 000 руб., отмечал Росприроднадзор. 5 сентября служба со ссылкой на решение суда сообщила, что спиртзавод обязали обеспечить нормативную очистку сбрасываемых в реку сточных вод. Соответствующий иск ранее подала прокуратура. 

РБК со ссылкой на отчетность завода пишет, что выручка предприятия в 2023 г. составляла 796,6 млн руб., чистая прибыль по сравнению с предыдущим годом выросла почти вдвое – с 133,5 млн руб. до 219,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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