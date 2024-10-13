Заводу алкогольной группы Novabev Group приостановили лицензию

В конце мая Росприродназдор сообщил, что «предположения жителей подтвердились». Содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, как выяснила служба, превышает нормативы по целому ряду показателей. У юридического лица также не было утвержденных нормативов допустимых сбросов. В общей сложности в работе завода было зафиксировано 13 нарушений. Предприятию тогда выдали предписание об устранении выявленных нарушений