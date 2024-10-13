Заводу алкогольной группы Novabev Group приостановили лицензию
Лицензия «Спиртзавода Чугуновский» в Нижегородской области производителя водки Novabev Group (ранее – Beluga Group) временно приостановлена, такое решение Росалкогольтабакконтроль принял 10 октября, пишет со ссылкой на реестр службы РБК.
Завод не осуществлял должным образом утилизацию отходов спиртового производства, пояснили изданию в Росалкогольтабакконтроле. В апреле 2024 г. жители Воротынского района пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Чугунка, после чего управление Росприродназдора по региону инициировало обследования. В ведомстве сообщили, что установят вероятные источники загрязнения и возможную причастность к загрязнению АО «Спиртзавод Чугуновский».
В конце мая Росприродназдор сообщил, что «предположения жителей подтвердились». Содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, как выяснила служба, превышает нормативы по целому ряду показателей. У юридического лица также не было утвержденных нормативов допустимых сбросов. В общей сложности в работе завода было зафиксировано 13 нарушений. Предприятию тогда выдали предписание об устранении выявленных нарушений
По итогам проверки АО «Спиртзавод Чугуновский» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 850 000 руб., предприятию также был предъявлен к возмещению ущерб, причиненный реке, – более 738 000 руб., отмечал Росприроднадзор. 5 сентября служба со ссылкой на решение суда сообщила, что спиртзавод обязали обеспечить нормативную очистку сбрасываемых в реку сточных вод. Соответствующий иск ранее подала прокуратура.
РБК со ссылкой на отчетность завода пишет, что выручка предприятия в 2023 г. составляла 796,6 млн руб., чистая прибыль по сравнению с предыдущим годом выросла почти вдвое – с 133,5 млн руб. до 219,9 млн руб.