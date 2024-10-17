Издержки бизнеса от проверок выросли на четверть в 2023 году

Под издержками имеется в виду взаимодействие сотрудников с представителями органов контроля (в это время работники отвлекаются от выполнения своих трудовых обязанностей, но получают ту же зарплату) и прочие затраты. В 2023 г. было проведено 156 000 выездных проверок – на 4,4% больше, чем в 2022 г. Число профилактических визитов, не предусматривающих штрафов, выросло вдвое – до 1,1 млн. Исследование показало, что в 2023 г. предприятие в среднем тратило 175 000 руб. на одну проверку (против 150 000 руб. в 2022 г.).