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Издержки бизнеса от проверок выросли на четверть в 2023 году

Ведомости

Издержки российских компаний от проверок увеличились на четверть в 2023 г. – до 43,9 млрд руб. В 2022 г. показатель составлял 35,7 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Под издержками имеется в виду взаимодействие сотрудников с представителями органов контроля (в это время работники отвлекаются от выполнения своих трудовых обязанностей, но получают ту же зарплату) и прочие затраты. В 2023 г. было проведено 156 000 выездных проверок – на 4,4% больше, чем в 2022 г. Число профилактических визитов, не предусматривающих штрафов, выросло вдвое – до 1,1 млн. Исследование показало, что в 2023 г. предприятие в среднем тратило 175 000 руб. на одну проверку (против 150 000 руб. в 2022 г.).

Издержки компаний растут на фоне действующего в России моратория на плановые проверки бизнеса. По словам ведущего юриста практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Никиты Ермакова, исключениями являются санитарно-эпидемиологический, ветеринарный и пожарный контроль, надзор в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки проводятся только при угрозе жизни, причинения тяжкого вреда здоровью, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. При этом под мораторий не подпадают налоговые, антимонопольные и другие проверки, где отсутствует рискориентированный подход.

По мнению руководителя аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперта московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергея Елина, рост издержек может быть обоснован повышением зарплат, так как во время проверки от работы отвлекаются в среднем до трех сотрудников, а номинальная зарплата в прошлом году выросла на 14%. Научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, в свою очередь, считает, что на сумму издержек также повлиял рост стоимости услуг аутсорсинговых компаний.

В январе вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что продление моратория на внеплановые проверки на 2024 г. не означает, что компании могут не соблюдать обязательные требования.

Мораторий на плановые проверки предприятий в России был утвержден в марте 2022 г. как часть комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций. В декабре 2022 г. правительство пролонгировало мораторий на весь 2023 г., а в декабре 2023 г. по поручению президента РФ Владимира Путина мера была продлена до конца 2024 г.

В марте 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что плановые проверки предприятий в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска. В частности, во входящих в высокую группу риска образовательных учреждениях могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок – в их результате могут выноситься только предписания об устранении выявленных нарушений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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