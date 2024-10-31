Сеть «Гемотест» открыла первую лабораторию в Казахстане
Частная медицинская компания «Гемотест» открыла первый лабораторный комплекс в Алма-Ате (Казахстан). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Инвестиции в проект, по его словам, составили 300 млн руб.
Таким образом, лабораторные комплексы, в которых выполняются исследования, теперь есть во всех странах присутствия компании. Помимо Казахстана это Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.
Площадь новой лаборатории составляет 1600 кв. м. Ее мощность позволяет выполнять более 10 000 анализов в день.
На первом этапе там будет запущено производство биохимических, гормональных, общеклинических исследований, тестов на антитела и анализов на свертываемость крови. В дальнейшем лаборатория сможет проводить гистологические, цитологические, микробиологические и генетические исследования.
Многие исследования были доступны казахстанцам и раньше, но биоматериал приходилось отправлять в Бишкек (Киргизия) или в Москву, сказал представитель «Гемотеста». После открытия лаборатории в Казахстане компания расширит перечень услуг за счет выполнения исследований из биоматериала, не подлежащего хранению (например, спермограмма, агрегация тромбоцитов), пояснил он.
По словам директора по лабораторным технологиям сети «Гемотест» Тамары Силкиной, компания планирует продолжать открывать лабораторные отделения в Астане и других крупных городах Казахстана.
Страны Центральной Азии, демонстрирующие быстрый экономический рост, – наиболее перспективное направлени для развития «Гемотеста». В них также увеличивается спрос на медицинские услуги и есть благоприятные условия для инвестиций и партнерства с местными медицинскими организациями, добавил представитель компании.
Сеть лабораторий «Гемотест» работает в Казахстане с 2021 г. Всего в стране действует 62 лабораторных отделения в Алма-Ате, Таразе, Шымкенте и других городах. Общий объем инвестиций в развитие сети в Казахстане с учетом открытия лабораторных отделений – почти 460 млн руб.