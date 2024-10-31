Сеть «Гемотест» открыла первую лабораторию в Казахстане

Многие исследования были доступны казахстанцам и раньше, но биоматериал приходилось отправлять в Бишкек (Киргизия) или в Москву, сказал представитель «Гемотеста». После открытия лаборатории в Казахстане компания расширит перечень услуг за счет выполнения исследований из биоматериала, не подлежащего хранению (например, спермограмма, агрегация тромбоцитов), пояснил он.