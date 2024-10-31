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Минтранс поддерживает переход на прямые соглашения угольщиков и РЖД

Ведомости

Министерство транспорта поддержало переход на прямое взаимодействие угольных компаний и РЖД, сообщили в ведомстве. В соглашениях между угольщиками и РЖД должны указываться объемы вывоза в грузовых вагонах.

«Это позволит стимулировать использование вагонов с улучшенными техническими характеристиками», – говорится в сообщении Минтранса.

В Минтрансе заявили, что ведомство поддерживает предложение о заключении соглашения только с Кузбассом. Там также указали, что очередность перевозки грузов без заключенных соглашений имеет ряд преимуществ. Угольные компании Новосибирской области получат возможность отправки продукции на экспорт в восточном направлении при соблюдении паритета с другими грузоотправителями.

С 1 января 2025 г. вступают в силу правила недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре общего пользования. Правилами определена очередность перевозки грузов, сформированная Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на основе экономического эффекта для страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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