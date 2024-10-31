Минтранс поддерживает переход на прямые соглашения угольщиков и РЖД

В Минтрансе заявили, что ведомство поддерживает предложение о заключении соглашения только с Кузбассом. Там также указали, что очередность перевозки грузов без заключенных соглашений имеет ряд преимуществ. Угольные компании Новосибирской области получат возможность отправки продукции на экспорт в восточном направлении при соблюдении паритета с другими грузоотправителями.