Минтранс поддерживает переход на прямые соглашения угольщиков и РЖД
Министерство транспорта поддержало переход на прямое взаимодействие угольных компаний и РЖД, сообщили в ведомстве. В соглашениях между угольщиками и РЖД должны указываться объемы вывоза в грузовых вагонах.
«Это позволит стимулировать использование вагонов с улучшенными техническими характеристиками», – говорится в сообщении Минтранса.
В Минтрансе заявили, что ведомство поддерживает предложение о заключении соглашения только с Кузбассом. Там также указали, что очередность перевозки грузов без заключенных соглашений имеет ряд преимуществ. Угольные компании Новосибирской области получат возможность отправки продукции на экспорт в восточном направлении при соблюдении паритета с другими грузоотправителями.
С 1 января 2025 г. вступают в силу правила недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре общего пользования. Правилами определена очередность перевозки грузов, сформированная Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на основе экономического эффекта для страны.