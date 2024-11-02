«Камаз» получил за девять месяцев 2024 года убыток 3,8 млрд рублей по РСБУ

Выручка фирмы за отчетный период снизилась до 228,8 млрд руб. (-7,5%), валовая прибыль сократилась на 50% до 15,5 млрд руб., себестоимость продаж составила 213,3 млрд руб. Убыток от продаж за девять месяцев – 1,04 млрд руб. против прибыли 16,9 млрд руб. за январь – сентябрь 2023 г.