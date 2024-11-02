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«Камаз» получил за девять месяцев 2024 года убыток 3,8 млрд рублей по РСБУ

Ведомости

Компания «Камаз» за девять месяцев 2024 г. понесла убытки в размере 3,8 млрд руб., следует из финансовой отчетности предприятия по РСБУ. За аналогичный период прошлого года организация получила прибыль в размере 15,8 млрд руб.

Выручка фирмы за отчетный период снизилась до 228,8 млрд руб. (-7,5%), валовая прибыль сократилась на 50% до 15,5 млрд руб., себестоимость продаж составила 213,3 млрд руб. Убыток от продаж за девять месяцев – 1,04 млрд руб. против прибыли 16,9 млрд руб. за январь – сентябрь 2023 г.

Коммерческие расходы «Камаза» увеличились на 23% (до 6,9 млрд руб.), управленческие повысились на 10,2% (до 9,6 млрд руб.). Расходы «Камаза» с 9,9 млрд руб. достигли 14,2 млрд руб. в январе – сентябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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