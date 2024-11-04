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Импорт Грузией российского пива вырос на 26% за девять месяцев

Ведомости

Импорт Грузией российского пива за январь – сентябрь 2024 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до $1,7 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

Этот результат стал рекордным с 2009 г. За первые девять месяцев 2024 г. импорт пива приблизился к уровню всего 2023 г., когда он составил $1,8 млн.

Однако в сентябре закупки пива Грузией снизились в 1,9 раза по сравнению с августом – до $143 000. По сравнению с 2023 г. в этот период поставки упали в 1,6 раза.

Россия заняла второе место по объемам поставок пива в Грузию, уступив только Германии, которая поставила напиток на сумму $4,6 млн.

Суммарные объемы импорта пива Грузией за первые девять месяцев достигли $13,6 млн.

28 октября экспорт российского нута через порты Краснодарского края вырос на 7% с начала года. В тройку крупнейших стран-импортеров вошли Пакистан (96 400 т), Индия (40 400 т) и Турция (9300 т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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