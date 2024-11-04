Импорт Грузией российского пива вырос на 26% за девять месяцев
Импорт Грузией российского пива за январь – сентябрь 2024 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до $1,7 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.
Этот результат стал рекордным с 2009 г. За первые девять месяцев 2024 г. импорт пива приблизился к уровню всего 2023 г., когда он составил $1,8 млн.
Однако в сентябре закупки пива Грузией снизились в 1,9 раза по сравнению с августом – до $143 000. По сравнению с 2023 г. в этот период поставки упали в 1,6 раза.
Россия заняла второе место по объемам поставок пива в Грузию, уступив только Германии, которая поставила напиток на сумму $4,6 млн.
Суммарные объемы импорта пива Грузией за первые девять месяцев достигли $13,6 млн.
28 октября экспорт российского нута через порты Краснодарского края вырос на 7% с начала года. В тройку крупнейших стран-импортеров вошли Пакистан (96 400 т), Индия (40 400 т) и Турция (9300 т).