В России впервые снизилось производство алкогольной продукции

В России за первые девять месяцев 2024 г. производство спиртосодержащей и алкогольной продукции снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил «Интерфакс" со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.