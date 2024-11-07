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В России впервые снизилось производство алкогольной продукции

Ведомости

В России за первые девять месяцев 2024 г. производство спиртосодержащей и алкогольной продукции снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил «Интерфакс" со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Всего в России в январе – октябре 2024 г. произведено 151,2 млн декалитров (дал) алкоголя.

Спад общего производства связан с сокращением выпуска отдельных видов алкогольной продукции. Так, зафиксировано снижение производства слабоалкогольных напитков почти на 48%, виноградосодержащих с этиловым спиртом – более чем наполовину, плодовой алкогольной продукции – на 43%, отмечает «Интерфакс».

В то же время, по данным издания, производство водочных напитков, игристых и ликерных вин возросло.

В марте сообщалось, что с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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