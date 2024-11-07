В России впервые снизилось производство алкогольной продукции
В России за первые девять месяцев 2024 г. производство спиртосодержащей и алкогольной продукции снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил «Интерфакс" со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
Всего в России в январе – октябре 2024 г. произведено 151,2 млн декалитров (дал) алкоголя.
Спад общего производства связан с сокращением выпуска отдельных видов алкогольной продукции. Так, зафиксировано снижение производства слабоалкогольных напитков почти на 48%, виноградосодержащих с этиловым спиртом – более чем наполовину, плодовой алкогольной продукции – на 43%, отмечает «Интерфакс».
В то же время, по данным издания, производство водочных напитков, игристых и ликерных вин возросло.
В марте сообщалось, что с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%.