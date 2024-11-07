Матвиенко заявила о необходимости создать российское производство детских смесей
В России необходимо создать отечественное производство сухих детских смесей. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Собственное производство должно касаться витаминов, минеральных веществ, аминокислот и пробиотиков. «Ложного импортозамещения здесь быть не должно», – подчеркнула Матвиенко.
Председатель Совета Федерации отметила, что «это дело непростое и небыстрое», но в России существуют меры поддержки для производителей детского питания. Матвиенко упомянула льготные кредиты и возмещение части инвестиционных затрат.
В 2023 г. Минсельхоз предлагал сократить разрешенный для импорта объем сухой молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) на 59,1% до 1500 т. Такая сыворотка используется для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока (ЗГМ).