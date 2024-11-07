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Матвиенко заявила о необходимости создать российское производство детских смесей

Ведомости

В России необходимо создать отечественное производство сухих детских смесей. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Собственное производство должно касаться витаминов, минеральных веществ, аминокислот и пробиотиков. «Ложного импортозамещения здесь быть не должно», – подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совета Федерации отметила, что «это дело непростое и небыстрое», но в России существуют меры поддержки для производителей детского питания. Матвиенко упомянула льготные кредиты и возмещение части инвестиционных затрат.

В 2023 г. Минсельхоз предлагал сократить разрешенный для импорта объем сухой молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) на 59,1% до 1500 т. Такая сыворотка используется для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока (ЗГМ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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