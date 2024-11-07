Матвиенко заявила о необходимости создать российское производство детских смесей

В 2023 г. Минсельхоз предлагал сократить разрешенный для импорта объем сухой молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) на 59,1% до 1500 т. Такая сыворотка используется для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока (ЗГМ).