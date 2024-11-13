Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Сделка по продаже российского бизнеса инвестгруппы «Ренессанс капитал» закрыта

Ведомости

Группа «Онэксим» и «Ренессанс капитал» заявили о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы «Ренессанс капитал» менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко. Об этом этом говорится в совместном сообщении компании.

«Это были плодотворные 16 лет сотрудничества. «Ренессанс» является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях», – сказал генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.

В периметр сделки вошли «Ренессанс капитал – финансовый консультант», «Ренессанс брокер» и УК «Ренкап». Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии, говорится в сообщении.

«Сделка открывает новую главу в истории «Ренессанса», но не меняет нашего стремления к постоянному совершенствованию продуктового предложения для клиентов. В частности, мы намерены усилить акцент на развитии доверительного управления, поскольку видим в этом существенные перспективы и нереализованный спрос», – отметил СЕО «Ренессанс капитал» в России и СНГ Максим Орловский.

В феврале этого года «Онэксим» Михаила Прохорова поменял структуру владения инвесткомпанией «Ренессанс капитал». По данным ЕГРЮЛ, группа стала владельцем 99,99% долей ООО «Ренессанс капитал – финансовый консультант». До этого его единственным участником была кипрская Renaissance Financial Holdings Limited с тем же бенефициаром (через Onexim Holdings Ltd.), писал «Интерфакс». В феврале 2023 г. редомициляция корпоративной структуры произошла также у банка »Ренессанс кредит» – его холдинговая структура, «Казначей-финансинвест», перешла от другой кипрской «дочки» Onexim Holdings Ltd – Doosti Enterprises – к ООО «Группа Онэксим».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных