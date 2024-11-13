Сделка по продаже российского бизнеса инвестгруппы «Ренессанс капитал» закрыта
Группа «Онэксим» и «Ренессанс капитал» заявили о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы «Ренессанс капитал» менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко. Об этом этом говорится в совместном сообщении компании.
«Это были плодотворные 16 лет сотрудничества. «Ренессанс» является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях», – сказал генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.
В периметр сделки вошли «Ренессанс капитал – финансовый консультант», «Ренессанс брокер» и УК «Ренкап». Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии, говорится в сообщении.
«Сделка открывает новую главу в истории «Ренессанса», но не меняет нашего стремления к постоянному совершенствованию продуктового предложения для клиентов. В частности, мы намерены усилить акцент на развитии доверительного управления, поскольку видим в этом существенные перспективы и нереализованный спрос», – отметил СЕО «Ренессанс капитал» в России и СНГ Максим Орловский.
В феврале этого года «Онэксим» Михаила Прохорова поменял структуру владения инвесткомпанией «Ренессанс капитал». По данным ЕГРЮЛ, группа стала владельцем 99,99% долей ООО «Ренессанс капитал – финансовый консультант». До этого его единственным участником была кипрская Renaissance Financial Holdings Limited с тем же бенефициаром (через Onexim Holdings Ltd.), писал «Интерфакс». В феврале 2023 г. редомициляция корпоративной структуры произошла также у банка »Ренессанс кредит» – его холдинговая структура, «Казначей-финансинвест», перешла от другой кипрской «дочки» Onexim Holdings Ltd – Doosti Enterprises – к ООО «Группа Онэксим».