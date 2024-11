Сделка по продаже российского бизнеса инвестгруппы «Ренессанс капитал» закрыта

В феврале этого года «Онэксим» Михаила Прохорова поменял структуру владения инвесткомпанией «Ренессанс капитал». По данным ЕГРЮЛ, группа стала владельцем 99,99% долей ООО «Ренессанс капитал – финансовый консультант». До этого его единственным участником была кипрская Renaissance Financial Holdings Limited с тем же бенефициаром (через Onexim Holdings Ltd.), писал «Интерфакс». В феврале 2023 г. редомициляция корпоративной структуры произошла также у банка »Ренессанс кредит» – его холдинговая структура, «Казначей-финансинвест», перешла от другой кипрской «дочки» Onexim Holdings Ltd – Doosti Enterprises – к ООО «Группа Онэксим».