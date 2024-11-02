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Российский рынок акций приблизился к годовым минимумам

Большинство факторов говорят в пользу дальнейшего снижения
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 21%. Хотя инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), повышение прошло по верхней границе их ожиданий, а прогноз по динамике ставки, данный Центробанком на ближайший год, оказался гораздо жестче их прогноза, объясняли «Ведомостям» аналитики.

Долларовый индекс РТС за октябрь просел на 14% до 831,3 п. По итогам основной сессии 1 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,6% до 2574,7 п., а его долларовый аналог – на 0,14% до 832,4 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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