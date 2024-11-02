Российский рынок акций приблизился к годовым минимумам

Российский рынок акций приблизился к годовым минимумамБольшинство факторов говорят в пользу дальнейшего снижения
За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 21%. Хотя инвесторы были готовы к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), повышение прошло по верхней границе их ожиданий, а прогноз по динамике ставки, данный Центробанком на ближайший год, оказался гораздо жестче их прогноза, объясняли «Ведомостям» аналитики.
Долларовый индекс РТС за октябрь просел на 14% до 831,3 п. По итогам основной сессии 1 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,6% до 2574,7 п., а его долларовый аналог – на 0,14% до 832,4 п.