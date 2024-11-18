«Газпром» вновь возглавил рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов

Второе место в рейтинге заняла «Роснефть» с суммой инвестиций в 2023 г. почти 1,3 трлн руб. (в 2022 г. показатель составлял 1,1 трлн руб.). Третье место досталось РЖД, инвестиции которой в 2023 г. выросли на 39%, достигнув 1,26 трлн руб., что, по данным Forbes, стало самым высоким результатом с момента образования холдинга.