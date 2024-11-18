«Газпром» вновь возглавил рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов
Второе место в рейтинге заняла «Роснефть» с суммой инвестиций в 2023 г. почти 1,3 трлн руб. (в 2022 г. показатель составлял 1,1 трлн руб.). Третье место досталось РЖД, инвестиции которой в 2023 г. выросли на 39%, достигнув 1,26 трлн руб., что, по данным Forbes, стало самым высоким результатом с момента образования холдинга.
В ТОП-10 крупнейших компаний-инвесторов вошли также «Атомэнергопром» (753,5 млрд инвестиций), «Россети» (468,9 млрд), «Транснефть» (271,8 млрд), «Сургутнефтегаз» (265 млрд), ГМК «Норильский никель» (264,2 млрд), «Татнефть» (263,3 млрд) и Московский метрополитен (239,1 млрд).
Издание отмечает, что суммарные инвестиции 70 компаний, входящих в рейтинг, увеличились на 25%, составив 12,06 трлн руб. в 2023 г.
В рейтинге Forbes 2023 г. «Газпром» также занял первое место, сумма капитальных вложений компании в 2022 г. составила 2,3 трлн руб. Второе место досталось «Роснефти» с суммой инвестиций 1,1 трлн руб., а третье – «Атомэнергопроекту» (786 млрд руб.).