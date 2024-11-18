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«Газпром» вновь возглавил рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов

Ведомости

ПАО «Газпром» занял первую строчку рейтинга 70-ти крупнейших компаний – инвесторов в 2024 г. по версии Forbes. Сумма инвестиций акционерного общества в прошлом году превысила 2,5 трлн руб., показав рост 10% год к году.

Второе место в рейтинге заняла «Роснефть» с суммой инвестиций в 2023 г. почти 1,3 трлн руб. (в 2022 г. показатель составлял 1,1 трлн руб.). Третье место досталось РЖД, инвестиции которой в 2023 г. выросли на 39%, достигнув 1,26 трлн руб., что, по данным Forbes, стало самым высоким результатом с момента образования холдинга.

В ТОП-10 крупнейших компаний-инвесторов вошли также «Атомэнергопром» (753,5 млрд инвестиций), «Россети» (468,9 млрд), «Транснефть» (271,8 млрд), «Сургутнефтегаз» (265 млрд), ГМК «Норильский никель» (264,2 млрд), «Татнефть» (263,3 млрд) и Московский метрополитен (239,1 млрд).

Издание отмечает, что суммарные инвестиции 70 компаний, входящих в рейтинг, увеличились на 25%, составив 12,06 трлн руб. в 2023 г.

В рейтинге Forbes 2023 г. «Газпром» также занял первое место, сумма капитальных вложений компании в 2022 г. составила 2,3 трлн руб. Второе место досталось «Роснефти» с суммой инвестиций 1,1 трлн руб., а третье – «Атомэнергопроекту» (786 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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