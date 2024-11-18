«Газпром» будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно

Еще 12 октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что «Новатэк» планирует продать «Газпрому» газопровод к Мурманску после постройки. По данным издания, газопровод будет продан в рассрочку, при этом «Новатэк» будет платить «Газпрому» тариф на транспорт газа. Отмечается, что таким образом монополия компании на владение магистральными газопроводами остается за ней.