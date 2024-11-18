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«Газпром» будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно

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Правительство поручило компании «Газпром» построить газопровод Волхов – Мурманск своими силами, следует из постановления кабмина, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В списке газопроводов, строительство которых было поручено естественной монополии, также фигурируют газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша, система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и др.

Как сообщало правительство 12 марта, газопровод для завода «Мурманский СПГ» должен был построить «Новатэк». Согласно постановлению правительства, эффективность трубопровода должна была составить 41,2 млрд кубометров в год.

Еще 12 октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что «Новатэк» планирует продать «Газпрому» газопровод к Мурманску после постройки. По данным издания, газопровод будет продан в рассрочку, при этом «Новатэк» будет платить «Газпрому» тариф на транспорт газа. Отмечается, что таким образом монополия компании на владение магистральными газопроводами остается за ней.

10 апреля стало известно, что «Газпром» может оплатить строительство газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка, необходимого для проекта «Мурманский СПГ», за счет предоставления скидки «Новатэку» на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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