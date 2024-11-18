«Газпром» будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно
В списке газопроводов, строительство которых было поручено естественной монополии, также фигурируют газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша, система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и др.
Как сообщало правительство 12 марта, газопровод для завода «Мурманский СПГ» должен был построить «Новатэк». Согласно постановлению правительства, эффективность трубопровода должна была составить 41,2 млрд кубометров в год.
Еще 12 октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что «Новатэк» планирует продать «Газпрому» газопровод к Мурманску после постройки. По данным издания, газопровод будет продан в рассрочку, при этом «Новатэк» будет платить «Газпрому» тариф на транспорт газа. Отмечается, что таким образом монополия компании на владение магистральными газопроводами остается за ней.
10 апреля стало известно, что «Газпром» может оплатить строительство газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка, необходимого для проекта «Мурманский СПГ», за счет предоставления скидки «Новатэку» на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).