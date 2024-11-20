«Ральф Рингер» сменил название на фоне передачи дела на основателя в суд
АО «Ральф Рингер», одно из российских юрлиц продавца обуви Ralf Ringer, сменило название на АО «Ресурс развитие» 15 ноября. За неделю до этого основателя компании Андрея Бережного обвинили в уклонении от уплаты НДС, обратило внимание издание Rb.ru.
7 ноября столичная прокуратура сообщила, что Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, фигурантами по которому проходят генеральные директора обувного ритейлера Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка», в том числе и Бережной. В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за 2014–2016 гг. вынесла решение о доначислении обувному ритейлеру налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб.
Позже сумма требований снизилась до 1,45 млрд руб. Как пояснял представитель Ralf Ringer, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилирован с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем было произведено обуви. Налоговый орган пришел к выводу, что поставок вообще не было, а из расходов Ralf Ringer, уменьшающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года. В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ральф Рингер», компания требовала признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями ФНС №15 и №18 незаконным.
В октябре 2023 г. «Ведомости» писали об угрозе банкротства компании. Отмечалось, что все банковские счета ритейлера были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. В середине августа стало известно, что генеральный директор Ralf Ringer Бережной находится под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов.
Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель и ритейлер женской, мужской и детской обуви. Компания основана в 1996 г.