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«Ральф Рингер» сменил название на фоне передачи дела на основателя в суд

Ведомости

АО «Ральф Рингер», одно из российских юрлиц продавца обуви Ralf Ringer, сменило название на АО «Ресурс развитие» 15 ноября. За неделю до этого основателя компании Андрея Бережного обвинили в уклонении от уплаты НДС, обратило внимание издание Rb.ru.

7 ноября столичная прокуратура сообщила, что Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, фигурантами по которому проходят генеральные директора обувного ритейлера Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка», в том числе и Бережной. В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за 2014–2016 гг. вынесла решение о доначислении обувному ритейлеру налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб.

Позже сумма требований снизилась до 1,45 млрд руб. Как пояснял представитель Ralf Ringer, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилирован с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем было произведено обуви. Налоговый орган пришел к выводу, что поставок вообще не было, а из расходов Ralf Ringer, уменьшающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года. В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ральф Рингер», компания требовала признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями ФНС №15 и №18 незаконным.

В октябре 2023 г. «Ведомости» писали об угрозе банкротства компании. Отмечалось, что все банковские счета ритейлера были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. В середине августа стало известно, что генеральный директор Ralf Ringer Бережной находится под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов.

Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель и ритейлер женской, мужской и детской обуви. Компания основана в 1996 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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