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Утвержден новый план развития индустрии детских товаров

Ведомости

Правительство РФ утвердило новый план, состоящий из 28 мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы. Об этом сообщает правительство России.

Дорожная карта направлена на создание «более качественных и безопасных» товаров, которые производятся на территории России, и системное расширение инфраструктуры для выпуска соответствующих товаров, отмечают в сообщении.

Предполагается, что к 2030 г. доля товаров российских производителей на рынке будет равна 50%, а объем непродовольственных товаров составит 982 млрд руб. План мероприятий разделен на четыре блока, затрагивающих классификацию и учет товаров, стимулирование спроса, обеспечение качества и мониторинг реализации плана.

В начале ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в России необходимо создать отечественное производство сухих детских смесей.

Собственное производство, по ее словам, должно касаться витаминов, минеральных веществ, аминокислот и пробиотиков.

Матвиенко отмечала, что «это дело непростое и небыстрое», но в России существуют меры поддержки для производителей детского питания, например, льготные кредиты и возмещение части инвестиционных затрат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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