Утвержден новый план развития индустрии детских товаров

Предполагается, что к 2030 г. доля товаров российских производителей на рынке будет равна 50%, а объем непродовольственных товаров составит 982 млрд руб. План мероприятий разделен на четыре блока, затрагивающих классификацию и учет товаров, стимулирование спроса, обеспечение качества и мониторинг реализации плана.