Утвержден новый план развития индустрии детских товаров
Правительство РФ утвердило новый план, состоящий из 28 мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы. Об этом сообщает правительство России.
Дорожная карта направлена на создание «более качественных и безопасных» товаров, которые производятся на территории России, и системное расширение инфраструктуры для выпуска соответствующих товаров, отмечают в сообщении.
Предполагается, что к 2030 г. доля товаров российских производителей на рынке будет равна 50%, а объем непродовольственных товаров составит 982 млрд руб. План мероприятий разделен на четыре блока, затрагивающих классификацию и учет товаров, стимулирование спроса, обеспечение качества и мониторинг реализации плана.
В начале ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в России необходимо создать отечественное производство сухих детских смесей.
Собственное производство, по ее словам, должно касаться витаминов, минеральных веществ, аминокислот и пробиотиков.
Матвиенко отмечала, что «это дело непростое и небыстрое», но в России существуют меры поддержки для производителей детского питания, например, льготные кредиты и возмещение части инвестиционных затрат.