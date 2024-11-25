В России зафиксировали худший вылов лосося с 2005 года
В России улов лосося в 2024 г. составил 235 400 т, что стало худшим результатом с 2005 г. Об этом сообщила Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
До конца сезона остается еще меньше недели, но «активный лов уже не идет», поэтому можно подводить предварительные итоги, поясняет ВАРПЭ.
В рекордных годах, например, в прошлом, улов составлял 609 000 т, а в 2018 г. – почти 685 000 т. Низкий объем улова повлияет и на специфику цен. Если раньше свыше 60% вылова составляла горбуша, что позволяла ей быть «дешевым видом тихоокеанских лососей» и ее икры, то сейчас цены стали находиться в одном ценовом диапазоне.
В августе компания «Инарктика Северо-Запад» запустила новый рыбный завод в Кондопоге Республики Карелия. К 2025 г. предприятие должно выйти на полную мощность и выращивать до 6 млн т малька атлантического лосося и форели. Инвестиции в завод составили более 4 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства Карелии.
В мае Минсельхоз России временно закрыл промышленный вылов лосося в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в целях сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной детальности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока введены дополнительные ограничения. Ограничения продлятся до конца года.