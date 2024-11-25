Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

В России зафиксировали худший вылов лосося с 2005 года

Ведомости

В России улов лосося в 2024 г. составил 235 400 т, что стало худшим результатом с 2005 г. Об этом сообщила Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

До конца сезона остается еще меньше недели, но «активный лов уже не идет», поэтому можно подводить предварительные итоги, поясняет ВАРПЭ.

В рекордных годах, например, в прошлом, улов составлял 609 000 т, а в 2018 г. – почти 685 000 т. Низкий объем улова повлияет и на специфику цен. Если раньше свыше 60% вылова составляла горбуша, что позволяла ей быть «дешевым видом тихоокеанских лососей» и ее икры, то сейчас цены стали находиться в одном ценовом диапазоне.

В августе компания «Инарктика Северо-Запад» запустила новый рыбный завод в Кондопоге Республики Карелия. К 2025 г. предприятие должно выйти на полную мощность и выращивать до 6 млн т малька атлантического лосося и форели. Инвестиции в завод составили более 4 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства Карелии.

В мае Минсельхоз России временно закрыл промышленный вылов лосося в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в целях сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной детальности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока введены дополнительные ограничения. Ограничения продлятся до конца года.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных