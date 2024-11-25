В России зафиксировали худший вылов лосося с 2005 года

В рекордных годах, например, в прошлом, улов составлял 609 000 т, а в 2018 г. – почти 685 000 т. Низкий объем улова повлияет и на специфику цен. Если раньше свыше 60% вылова составляла горбуша, что позволяла ей быть «дешевым видом тихоокеанских лососей» и ее икры, то сейчас цены стали находиться в одном ценовом диапазоне.