Россия и Япония до конца недели обсудят квоты на добычу морепродуктов в ЭЭЗ

В марте 2024 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести ревизию международных соглашений, заключенных Россией в области рыболовства, и денонсировать невыгодные. В конце мая президент Владимир Путин подписал закон, который дает Минсельхозу право определять объем водных биоресурсов, добываемых российскими рыбопромышленниками в зонах совместного промысла, а Росрыболовству – перечень видов рыбы и морепродуктов, а также право распределять квоты на промысел.