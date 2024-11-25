Россия и Япония до конца недели обсудят квоты на добычу морепродуктов в ЭЭЗ
Россия и Япония преступили к переговорам о квотах и номенклатуре промысла в эксклюзивных экономических зонах (ЭЭЗ) в 2025 г., передает ТАСС со ссылкой на управление рыболовства Японии.
Отмечается, что ведущая тема переговоров посвящена нормам вылова сайры, запасы которой резко сократились. По данным управления, обсуждение проходит в онлайн-формате и завершится к концу этой недели.
В марте 2024 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести ревизию международных соглашений, заключенных Россией в области рыболовства, и денонсировать невыгодные. В конце мая президент Владимир Путин подписал закон, который дает Минсельхозу право определять объем водных биоресурсов, добываемых российскими рыбопромышленниками в зонах совместного промысла, а Росрыболовству – перечень видов рыбы и морепродуктов, а также право распределять квоты на промысел.
Все эти действия объясняются усилением санкционного давления на рыбную отрасль России. Они должны сохранить объем водных биоресурсов, которые добывают рыбаки, и тем самым обеспечить и продовольственную безопасность, и планы по наращиванию экспорта продукции АПК.