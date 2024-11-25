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Россия и Япония до конца недели обсудят квоты на добычу морепродуктов в ЭЭЗ

Ведомости

Россия и Япония преступили к переговорам о квотах и номенклатуре промысла в эксклюзивных экономических зонах (ЭЭЗ) в 2025 г., передает ТАСС со ссылкой на управление рыболовства Японии.

Отмечается, что ведущая тема переговоров посвящена нормам вылова сайры, запасы которой резко сократились. По данным управления, обсуждение проходит в онлайн-формате и завершится к концу этой недели.

В марте 2024 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести ревизию международных соглашений, заключенных Россией в области рыболовства, и денонсировать невыгодные. В конце мая президент Владимир Путин подписал закон, который дает Минсельхозу право определять объем водных биоресурсов, добываемых российскими рыбопромышленниками в зонах совместного промысла, а Росрыболовству – перечень видов рыбы и морепродуктов, а также право распределять квоты на промысел.

Все эти действия объясняются усилением санкционного давления на рыбную отрасль России. Они должны сохранить объем водных биоресурсов, которые добывают рыбаки, и тем самым обеспечить и продовольственную безопасность, и планы по наращиванию экспорта продукции АПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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