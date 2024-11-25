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Крупнейший производитель стали в ФРГ намерен сократить 11 000 сотрудников

Ведомости

Немецкий производитель стали Thyssenkrupp планирует в ближайшие годы сократить 11 000 сотрудников в подразделении Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) – примерно 40% от общего числа рабочих мест, сообщает Reuters.

По данным агентства, TKSE «находится под давлением более дешевых азиатских конкурентов, высоких цен на электроэнергию и ослабления мировой экономики». Все эти факторы привели к убыткам компании за четыре года.

В общей сложности в TKSE работают 27 000 человек. Компания заявила, что 5000 из 11 000 рабочих мест будут ликвидированы к 2030 г., а еще 6000 — по итогам выделения или продажи активов. Компания планирует сократить расходы на персонал в среднем на 10% в ближайшие годы.

Предполагается закрытие завода TKSE в Кройцталь-Айхен, где работают 500 человек. Кроме того, TKSE попытается продать свою долю в другом заводе в Дуйсбурге. Отмечается, что если сделка окажется невозможной, TKSE проведет переговоры с другими акционерами о сценариях закрытия. Thyssenkrupp Steel намерена сократить производственные мощности с 11,5 млн т в год до 8,7–9 млн т, чтобы адаптироваться к «будущим ожиданиям рынка».

По данным агентства, «работники обещают оказать ожесточенное сопротивление».

Thyssenkrupp – международная промышленная и технологическая группа, в ней насчитывается около 98 000 сотрудников. Согласно данным на сайте компании, в 2023–2024 финансовом году выручка компании в 47 странах достигла 35 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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