Крупнейший производитель стали в ФРГ намерен сократить 11 000 сотрудников

Предполагается закрытие завода TKSE в Кройцталь-Айхен, где работают 500 человек. Кроме того, TKSE попытается продать свою долю в другом заводе в Дуйсбурге. Отмечается, что если сделка окажется невозможной, TKSE проведет переговоры с другими акционерами о сценариях закрытия. Thyssenkrupp Steel намерена сократить производственные мощности с 11,5 млн т в год до 8,7–9 млн т, чтобы адаптироваться к «будущим ожиданиям рынка».