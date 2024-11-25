Крупнейший производитель стали в ФРГ намерен сократить 11 000 сотрудников
Немецкий производитель стали Thyssenkrupp планирует в ближайшие годы сократить 11 000 сотрудников в подразделении Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) – примерно 40% от общего числа рабочих мест, сообщает Reuters.
По данным агентства, TKSE «находится под давлением более дешевых азиатских конкурентов, высоких цен на электроэнергию и ослабления мировой экономики». Все эти факторы привели к убыткам компании за четыре года.
В общей сложности в TKSE работают 27 000 человек. Компания заявила, что 5000 из 11 000 рабочих мест будут ликвидированы к 2030 г., а еще 6000 — по итогам выделения или продажи активов. Компания планирует сократить расходы на персонал в среднем на 10% в ближайшие годы.
Предполагается закрытие завода TKSE в Кройцталь-Айхен, где работают 500 человек. Кроме того, TKSE попытается продать свою долю в другом заводе в Дуйсбурге. Отмечается, что если сделка окажется невозможной, TKSE проведет переговоры с другими акционерами о сценариях закрытия. Thyssenkrupp Steel намерена сократить производственные мощности с 11,5 млн т в год до 8,7–9 млн т, чтобы адаптироваться к «будущим ожиданиям рынка».
По данным агентства, «работники обещают оказать ожесточенное сопротивление».
Thyssenkrupp – международная промышленная и технологическая группа, в ней насчитывается около 98 000 сотрудников. Согласно данным на сайте компании, в 2023–2024 финансовом году выручка компании в 47 странах достигла 35 млрд евро.