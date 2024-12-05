Участники Евразийского форума заявили о непрактичности отказа от нефти и газа

Ранее 5 декабря главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на форуме в ОАЭ заявил, что призывы к «зеленому» энергопереходу используются в геополитических целях. В то же время за счет переработки нефти и газа обеспечивается производство 95% всех товаров высокого передела, а из 1,5 млрд автомобилей 98% работают на традиционных видах топлива. По словам Сечина, только для увеличения уровня жизни до половины уровня стран так называемого «золотого миллиарда» потребует рост добычи нефти в два раза. Он также утверждал, что на энергопереходе «не прочь заработать целые государства», в частности США. Но необходимость «зеленого» энергоперехода научно не обоснована, полагает Сечин.