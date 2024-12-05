Участники Евразийского форума заявили о непрактичности отказа от нефти и газа
Энергетика является критически важной для множества отраслей, и, несмотря на необходимость принятия климатических мер, отказ от ископаемого топлива будет непрактичным решением. К таким выводам пришли участники специальной сессии на Веронском Евразийском экономическом форуме в городе Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), которая была посвящена глобальной энергетической безопасности.
«Несмотря на критику в адрес углеводородного сектора, энергетика остается критически важной и необходимой для множества отраслей, включая производство удобрений, пластмасс, фармацевтических препаратов <…>. Поэтому, несмотря на настоятельную необходимость принятия климатических мер, мы не можем просто отказаться от нынешней системы, основанной на углеводородах», – заявил исполнительный директор индийского нефтяного холдинга Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад.
Бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака также отметил, что в текущих условиях странам необходимо иметь диверсифицированную корзину энергоресурсов. Он пояснил, что для новых сфер деятельности, например центров обработки данных, требуются большие объемы энергии.
«Поэтому с прагматичной точки зрения надо использовать все источники энергии», – добавил Танака.
Главный исполнительный директор индийской нефтегазовой корпорации ONGC Арун Кумар Сингх подчеркнул, что развивающимся странам нужны доступные энергоресурсы. По его словам, в случае если газ и нефть станут дорогими, то таким странам придется обратиться к солнечной энергетике.
«Если цены будут доступными, то Индия сможет потреблять 8-9 млн баррелей в сутки», – сказал он.
Ранее 5 декабря главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на форуме в ОАЭ заявил, что призывы к «зеленому» энергопереходу используются в геополитических целях. В то же время за счет переработки нефти и газа обеспечивается производство 95% всех товаров высокого передела, а из 1,5 млрд автомобилей 98% работают на традиционных видах топлива. По словам Сечина, только для увеличения уровня жизни до половины уровня стран так называемого «золотого миллиарда» потребует рост добычи нефти в два раза. Он также утверждал, что на энергопереходе «не прочь заработать целые государства», в частности США. Но необходимость «зеленого» энергоперехода научно не обоснована, полагает Сечин.