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Участники Евразийского форума заявили о непрактичности отказа от нефти и газа

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Энергетика является критически важной для множества отраслей, и, несмотря на необходимость принятия климатических мер, отказ от ископаемого топлива будет непрактичным решением. К таким выводам пришли участники специальной сессии на Веронском Евразийском экономическом форуме в городе Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), которая была посвящена глобальной энергетической безопасности.

«Несмотря на критику в адрес углеводородного сектора, энергетика остается критически важной и необходимой для множества отраслей, включая производство удобрений, пластмасс, фармацевтических препаратов <…>. Поэтому, несмотря на настоятельную необходимость принятия климатических мер, мы не можем просто отказаться от нынешней системы, основанной на углеводородах», – заявил исполнительный директор индийского нефтяного холдинга Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад.

Бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака также отметил, что в текущих условиях странам необходимо иметь диверсифицированную корзину энергоресурсов. Он пояснил, что для новых сфер деятельности, например центров обработки данных, требуются большие объемы энергии.

«Поэтому с прагматичной точки зрения надо использовать все источники энергии», – добавил Танака.

Главный исполнительный директор индийской нефтегазовой корпорации ONGC Арун Кумар Сингх подчеркнул, что развивающимся странам нужны доступные энергоресурсы. По его словам, в случае если газ и нефть станут дорогими, то таким странам придется обратиться к солнечной энергетике.

«Если цены будут доступными, то Индия сможет потреблять 8-9 млн баррелей в сутки», – сказал он.

Ранее 5 декабря главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на форуме в ОАЭ заявил, что призывы к «зеленому» энергопереходу используются в геополитических целях. В то же время за счет переработки нефти и газа обеспечивается производство 95% всех товаров высокого передела, а из 1,5 млрд автомобилей 98% работают на традиционных видах топлива. По словам Сечина, только для увеличения уровня жизни до половины уровня стран так называемого «золотого миллиарда» потребует рост добычи нефти в два раза. Он также утверждал, что на энергопереходе «не прочь заработать целые государства», в частности США. Но необходимость «зеленого» энергоперехода научно не обоснована, полагает Сечин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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