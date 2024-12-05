Сечин выступил с докладом на Веронском Евразийском форуме

Сечин выступил с докладом на Веронском Евразийском форумеГлава «Роснефти» рассказал о перспективах спроса на ископаемое топливо и роли политики в призывах к энергопереходу
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил 5 декабря в ходе выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме, проходящем в городе Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, потребление нефти продолжит расти, а призывы к «зеленому» энергопереходу используются в геополитических целях.
Роль ископаемого топлива
Глава «Роснефти» отметил, что современная энергетика базируется на ископаемом топливе – на его долю приходится более 90% всей потребляемой первичной энергии. По его словам, среднее мировое потребление энергии сейчас составляет 800 кг нефтяного эквивалента (н. э.) на человека в год, при этом за счет переработки нефти и газа обеспечивается производство 95% всех товаров высокого передела, а из 1,5 млрд автомобилей 98% работают на традиционных видах топлива.
Глава «Роснефти» обратил внимание на продолжающийся рост спроса на энергию в развивающихся странах. По его словам, 750 млн человек до сих пор не имеют доступа к электроэнергии, и только для увеличения уровня жизни до половины уровня стран так называемого «золотого миллиарда» потребует рост добычи нефти в два раза.
Также будет расти спрос на энергию для обеспечения центров обработки данных (ЦОД), отметил Сечин. Он напомнил, что по оценке инвестбанка Goldman Sachs спрос на электроэнергию со стороны ЦОД может вырасти в 2,5 раза к 2030 г. до более чем 1000 ТВт ч. По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие ЦОД приведут к годовому приросту потребления энергии в объеме до 9 млн барр. н. э. в сутки в год при текущем мировом потреблении в 300 млн барр. н. э., отметил глава «Роснефти». При этом производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2025 г. может вырасти только на 2 млн барр. н. э. в сутки, обратил внимание Сечин.
«Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности. На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на уголь – 25%, на газ – 22%. Судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо», – констатировал он.
Глава «Роснефти» отметил, что долгосрочные прогнозы аналитических агентств разнятся «в зависимости от степени ангажируемости», но отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 млн барр. в сутки к 2050 г. По оценке ОПЕК, ожидаемый рост спроса на нефть, потребует увеличения инвестиций добычу нефти почти на 50% до $550 млрд в год до 2050 г., сказал он.
При этом, по оценке Сечина, только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства. Исчерпание месторождений традиционных запасов нефти повышает значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше, обратил внимание глава «Роснефти».
Он также отметил возобновления интереса инвесторов к угольной отрасли. По словам Сечина, лидер по вводу мощностей возобновляемой генерации – Китай – одновременно бьет рекорды по вводу угольных электростанций: за последние десять лет страна увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 ГВт, или на 45%. «Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», – сказал глава «Роснефти».
Иллюзии энергоперехода
В то же время, по мнению Сечина, буму спроса на электромобили на Западе «приходит конец»: из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены продавать электромобили себе в убыток, а в США стоимость подержанного электромобиля менее чем за два года снизилась на 25%.
Он также отметил, что энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики в последние три года «практически сошел на нет». Акции компаний по производству «чистого» топлива за два года упали в несколько раз, отметил он. «Бизнес голосует деньгами, а «зеленый» доллар бежит от «зеленой» повестки, как от огня», – констатировал глава «Роснефти».
«Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность компаний "зеленой" экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступности нового финансирования», – пояснил Сечин.
Главный исполнительный директор «Роснефти» отметил, что необходимость «зеленого» энергоперехода научно не обоснована. Сейчас переход к «зеленой» энергии фактически является барьером для 88% населения планеты, заявил он.
По словам Сечина на энергопереходе «не прочь заработать целые государства». «Недавно издание Foreign Affairs, один из основных рупоров внешней политики США, предложило объединить борьбу с изменением климата с продвижением американских экономических интересов. Издание выдвинуло идею поддержки «зеленых» технологий в развивающихся странах по аналогии с планом Маршалла», – сказал глава «Роснефти».
Ловушка Фукидида
Сечин также отметил, что США, пользуясь статусом мирового гегемона, делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка.
Он напомнил, что эта ситуация была описана древнегреческим историком Фукидидом, считающимся одним из основателей исторической науки. В своём труде «История Пелопонесской войны» Фукидид описал классическую ловушку: страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними.
«Эта война уже началась. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, а где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны», – подчеркнул Сечин.
Арктика вне политики
В ходе выступления Сечин обратил внимание, на роль Арктики в обеспечении мира энергоресурсами.
По его словам, Арктику можно назвать «кладовой энергоресурсов» не только России, но и всего мира: в этом регионе содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа, обратил внимание Сечин.
По мнению главы «Роснефти», с учетом стратегического значения этого региона для энергобезопасности всей Евразии Арктика должна быть «полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства».
Сечин также сообщил, что на 2026 г. «Роснефть» запланировала реализацию первого этапа ввода проекта «Восток Ойл», который компания реализует на севере Красноярского края.