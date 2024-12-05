Сечин выступил с докладом на Веронском Евразийском форуме

Также будет расти спрос на энергию для обеспечения центров обработки данных (ЦОД), отметил Сечин. Он напомнил, что по оценке инвестбанка Goldman Sachs спрос на электроэнергию со стороны ЦОД может вырасти в 2,5 раза к 2030 г. до более чем 1000 ТВт ч. По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие ЦОД приведут к годовому приросту потребления энергии в объеме до 9 млн барр. н. э. в сутки в год при текущем мировом потреблении в 300 млн барр. н. э., отметил глава «Роснефти». При этом производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2025 г. может вырасти только на 2 млн барр. н. э. в сутки, обратил внимание Сечин.