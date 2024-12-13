«Т-технологии» увеличили долю в AnyQuery до 51%
«Т-технологии» увеличили долю в российском сервисе для поиска в интернет-магазинах AnyQuery до 51%. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
«Поддержка "Т-технологий" стала для нас мощным импульсом мыслить и действовать в масштабе крупного бизнеса. Схожие ценности и эффективное взаимодействие между динамичным стартапом и лидирующим игроком российского рынка бигтеха создают прочную основу для успешного партнерства», – отметил сооснователь AnyQuery Дмитрий Малашкин.
По его словам, за два года сервис нарастил выручку в 2,1 раза и расширил клиентский портфель в 2,5 раза.
AnyQuery была основана в 2019 г. Компания специализируется на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле. Сервисом пользуются более 800 независимых онлайн-продавцов, что составляет более 30% крупнейших игроков e-commerce в России.