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«Т-технологии» увеличили долю в AnyQuery до 51%

Ведомости

«Т-технологии» увеличили долю в российском сервисе для поиска в интернет-магазинах AnyQuery до 51%. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

«Поддержка "Т-технологий" стала для нас мощным импульсом мыслить и действовать в масштабе крупного бизнеса. Схожие ценности и эффективное взаимодействие между динамичным стартапом и лидирующим игроком российского рынка бигтеха создают прочную основу для успешного партнерства», – отметил сооснователь AnyQuery Дмитрий Малашкин.

По его словам, за два года сервис нарастил выручку в 2,1 раза и расширил клиентский портфель в 2,5 раза.

В августе 2022 г. Тинькофф (нынешний Т-банк) приобрел долю в 33% в AnyQuery. Тогда Малашкин указывал, что это сотрудничество является важным этапом в росте компании, который направлен на усиление существующих продуктов и развитие новых.

AnyQuery была основана в 2019 г. Компания специализируется на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле. Сервисом пользуются более 800 независимых онлайн-продавцов, что составляет более 30% крупнейших игроков e-commerce в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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