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«Петровакс фарм» локализовал полный цикл производства «Фабагала»

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Российская фармацевтическая компания «Петровакс фарм» подготовила к выпуску препарат «Фабагал» против редкой болезни Фабри, начало поставок локально произведенного лекарства запланировано на I квартал следующего года, сообщается в Telegram-канале компании.

Проект реализован совместно с Центром им. Н. Ф. Гамалеи, он стартовал в 2022 г. В апреле текущего года был завершен один из ключевых этапов – биосинтез субстанции.

«Впервые в России осуществлен трансфер технологии производства орфанного препарата от клеточной линии», – рассказала управляющий директор по бюджетным продажам Владислава Торшина, слова которой опубликованы в соцсети «В контакте» фирмы.

Кроме того, в компании отметили, что вывод препарата на рынок позволит вылечить пациентов быстрее и доступнее, так как стоимость «Фабагала» уже на 40% ниже, чем на другой препарат с аналогичным действующим веществом.

Болезнь Фабри – наследственное прогрессирующее орфанное заболевание. При этой редкой генетической патологии мутация гена GLA приводит к нарушению производства фермента альфа-галактозидазы, который необходим для расщепления сложных жиров (гликосфинголипидов). В результате жиры накапливаются в лизосомах клеток, запуская каскад нарушений, которые приводят к повреждению различных органов и систем организма: страдают сердце, сосуды, почки, органы зрения, нервная система.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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