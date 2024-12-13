Цены на уголь в Китае упали до минимума за год

На начало декабря потребление угля в мире, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), выросло на 3% и достигло нового исторического максимума, составив 8,7 млрд т. В январе – июне этого года спрос увеличился на 1% до 4,3 млрд т. Выработка электроэнергии на угольных электростанциях в прошлом году, по оценке агентства, достигла 10,69 трлн кВт\ч (+2% к 2022 г.). 11 декабря «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на данные рынков и мнение экспертов сообщали, что инвестиции в угольную отрасль растут вслед за спросом на топливо.