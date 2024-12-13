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Цены на уголь в Китае упали до минимума за год

Ведомости

Стоимость угля – основного топлива Китая, питаюшего миллионы домов и заводов, достигла самого низкого уровня более чем за год на фоне недостаточных стимулов властей по оживлению интереса инвесторов к природному ресурсу, сообщает Bloomberg.

Средняя цена на уголь в порту Циньхуандао снизилась до 803 юаней ($110 США) за тонну, это самый низкий уровень с июня прошлого года, когда цены ненадолго упали ниже 800 юаней. Как отмечает агентство, угольный рынок Китая устойчиво снижается с конца сентября и упал на 14% от своего максимума в начале года.

На начало декабря потребление угля в мире, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), выросло на 3% и достигло нового исторического максимума, составив 8,7 млрд т. В январе – июне этого года спрос увеличился на 1% до 4,3 млрд т. Выработка электроэнергии на угольных электростанциях в прошлом году, по оценке агентства, достигла 10,69 трлн кВт\ч (+2% к 2022 г.). 11 декабря «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на данные рынков и мнение экспертов сообщали, что инвестиции в угольную отрасль растут вслед за спросом на топливо.

По данным аналитического центра Ember, которые несколько отличаются от данных МЭА, в январе – октябре 2024 г. выработка угольных электростанций выросла примерно на 2% в годовом выражении до 8,46 трлн кВт\ч. В прошлом году, по данным центра, производство электроэнергии на угольных станциях составило 10,48 трлн кВт\ч (+2%).

На фоне продолжающегося роста спроса на уголь повысился и интерес инвесторов к угольной отрасли. По прогнозу МЭА, в 2024 г. инвестиции в отрасль вырастут на 2% к показателю 2023 г. и составят более $160 млрд, что близко к среднему уровню, наблюдавшемуся в начале 2010-х гг. Основной рост инвестиций, по оценке агентства, придется на Индию, Индонезию и Австралию, также вырастут капитальные затраты в Китае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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