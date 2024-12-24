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Собянин: с начала года в основной капитал Москвы инвестировано 3,5 трлн рублей

Ведомости

В основной капитал Москвы было инвестировано свыше 3,5 трлн руб. за девять месяцев 2024 г., сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Только за девять месяцев этого года в основной капитал Москвы было инвестировано свыше 3,5 трлн руб. Больше трети из них ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования», – написал он в Telegram.

В развитие средств производства было вложено свыше 1,3 трлн руб.

Собянин заявил, что положительная динамика является результатом постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом. В частности, для формирования современной индустриальной инфраструктуры инвесторам доступны масштабные инвестпроекты и программа стимулирования создания мест приложения труда.

Также предоставляются льготные кредиты на модернизацию производства и приобретение нового оборудования и налоговые льготы компаниям со статусом промышленного комплекса или резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

Собянин в июле 2023 г. сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза – до 30 трлн руб. В 2022 г. Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. 

В прошлом году объем вложений в инвестпроекты в Москве достиг 6,8 трлн руб. Собянин говорил, что по итогам 2023 г. одним из крупнейших реализованных проектов стал проспект Багратиона – первая платная скоростная автодорога в Москве, построенная в рамках концессионного соглашения. 

Кроме того, большой объем инвестиций был направлен на развитие индустриального парка «Руднево». Сейчас там производят банкоматы, беспилотники, медизделия и другую инновационную продукцию. 25 октября этого года Собянин сообщил, что в Москве нет недостатка в инвесторах, а предпочтение отдается отечественным производителям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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