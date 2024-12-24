Собянин: с начала года в основной капитал Москвы инвестировано 3,5 трлн рублей

Собянин в июле 2023 г. сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза – до 30 трлн руб. В 2022 г. Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г.