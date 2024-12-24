Собянин: с начала года в основной капитал Москвы инвестировано 3,5 трлн рублей
В основной капитал Москвы было инвестировано свыше 3,5 трлн руб. за девять месяцев 2024 г., сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Только за девять месяцев этого года в основной капитал Москвы было инвестировано свыше 3,5 трлн руб. Больше трети из них ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования», – написал он в Telegram.
В развитие средств производства было вложено свыше 1,3 трлн руб.
Собянин заявил, что положительная динамика является результатом постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом. В частности, для формирования современной индустриальной инфраструктуры инвесторам доступны масштабные инвестпроекты и программа стимулирования создания мест приложения труда.
Также предоставляются льготные кредиты на модернизацию производства и приобретение нового оборудования и налоговые льготы компаниям со статусом промышленного комплекса или резидента ОЭЗ «Технополис Москва».
Собянин в июле 2023 г. сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза – до 30 трлн руб. В 2022 г. Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г.
В прошлом году объем вложений в инвестпроекты в Москве достиг 6,8 трлн руб. Собянин говорил, что по итогам 2023 г. одним из крупнейших реализованных проектов стал проспект Багратиона – первая платная скоростная автодорога в Москве, построенная в рамках концессионного соглашения.
Кроме того, большой объем инвестиций был направлен на развитие индустриального парка «Руднево». Сейчас там производят банкоматы, беспилотники, медизделия и другую инновационную продукцию. 25 октября этого года Собянин сообщил, что в Москве нет недостатка в инвесторах, а предпочтение отдается отечественным производителям.