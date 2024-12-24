Кабмин подготовил проект о продлении упрощенного проведения собраний АО
Правительство подготовило проект постановления, продлевающего до конца 2025 г. возможность для акционерных обществ (АО) проводить общие собрания акционеров в заочном формате (то есть без совместного присутствия владельцев акций для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Документ есть у «Ведомостей».
Ранее аналогичная норма вошла в правительственный законопроект № 722148-8, принятый Госдумой в третьем чтении 17 декабря. Проект постановления устанавливает, что положения закона «Об акционерных обществах», связанные с принятием решений общим собранием акционеров, применяются с учетом этих поправок. При этом возможность проводить собрания заочно распространяется не на все АО, а лишь на те, которые перечислены в указе президента №903 от 27 ноября 2023 г. (регламентирует особый порядок раскрытия информации). В этот список, в частности, попали производственные компании.
Сейчас закон об акционерных обществах запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, на котором рассматривается ряд вопросов. Среди них – избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение годового отчета и другие.
Впервые правительство разрешило бизнесу не проводить очные собрания еще в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19. Позже действие этой меры неоднократно продлевалось.