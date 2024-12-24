Кабмин подготовил проект о продлении упрощенного проведения собраний АО

Ранее аналогичная норма вошла в правительственный законопроект № 722148-8, принятый Госдумой в третьем чтении 17 декабря. Проект постановления устанавливает, что положения закона «Об акционерных обществах», связанные с принятием решений общим собранием акционеров, применяются с учетом этих поправок. При этом возможность проводить собрания заочно распространяется не на все АО, а лишь на те, которые перечислены в указе президента №903 от 27 ноября 2023 г. (регламентирует особый порядок раскрытия информации). В этот список, в частности, попали производственные компании.