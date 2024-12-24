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Кабмин подготовил проект о продлении упрощенного проведения собраний АО

Ведомости

Правительство подготовило проект постановления, продлевающего до конца 2025 г. возможность для акционерных обществ (АО) проводить общие собрания акционеров в заочном формате (то есть без совместного присутствия владельцев акций для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Документ есть у «Ведомостей».

Ранее аналогичная норма вошла в правительственный законопроект № 722148-8, принятый Госдумой в третьем чтении 17 декабря. Проект постановления устанавливает, что положения закона «Об акционерных обществах», связанные с принятием решений общим собранием акционеров, применяются с учетом этих поправок. При этом возможность проводить собрания заочно распространяется не на все АО, а лишь на те, которые перечислены в указе президента №903 от 27 ноября 2023 г. (регламентирует особый порядок раскрытия информации). В этот список, в частности, попали производственные компании.

Сейчас закон об акционерных обществах запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, на котором рассматривается ряд вопросов. Среди них – избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение годового отчета и другие.

Впервые правительство разрешило бизнесу не проводить очные собрания еще в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19. Позже действие этой меры неоднократно продлевалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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