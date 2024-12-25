Минпромторг планирует увеличить долю российского вина в ресторанах и магазинах

Минфин в марте 2023 г. сообщил, что российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России». Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, уточнили в Минфине. Марки с эмблемой «Вино России» могут получить производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождения винограда, использующегося для изготовления вина.