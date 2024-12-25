Минпромторг планирует увеличить долю российского вина в ресторанах и магазинах
Минпромторг России планирует внести в законопроект об обязательной доле российского вина в ресторанах и магазинах механизм, который позволит поэтапно увеличивать эту долю, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.
Он отметил, что законопроект изначально предусматривал установление обязательной доли в 20% для российского вина как в меню ресторанов, так и в ассортименте магазинов. По словам Алиханова, сейчас российские потребители имеют ограниченные возможности для знакомства с продукцией отечественных производителей из-за преобладания иностранных брендов.
11 октября Минпромторг России предложил установить обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов на уровне 20%. В случае одобрения инициативы правило начнет действовать с 1 марта 2025 г.
Минфин в марте 2023 г. сообщил, что российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России». Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, уточнили в Минфине. Марки с эмблемой «Вино России» могут получить производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождения винограда, использующегося для изготовления вина.