Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полеты в Москву
Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полеты в Москву до конца марта 2025 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
«В дополнение к ранее опубликованному сообщению о приостановке рейсов в Москву и после комплексной оценки обстановки авиакомпания "Эль-Аль" сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта)», – сообщил представитель.
25 декабря самолет AZAL Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
28 декабря президент России Владимир Путин принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. В момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, говорил Путин.