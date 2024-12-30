Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полеты в Москву

28 декабря президент России Владимир Путин принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. В момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, говорил Путин.