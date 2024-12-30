Путин передал во временное управление Росимущества активы группы ГМС
Временное управление Росимущества введено в отношении активов машиностроительного АО «Группа ГМС» (H.M.S. Technologies Limited), следует из соответствующего указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Представитель компании отказался от комментариев. Во временное управление ведомства также были переданы активы «Гидромашсервиса», а также компании других юрлиц, связанных с холдингом.
«Гидромашсервис», принадлежащий компании, – один из крупнейших в России производителей насосов, компрессоров и другого оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства. Hydraulic Machines & Systems зарегистрирована как инвестиционная холдинговая компания.
2 декабря Путин вывел компанию «Балтика» из временного управления Росимущества. В марте 2024 г. «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.