Путин передал во временное управление Росимущества активы группы ГМС

2 декабря Путин вывел компанию «Балтика» из временного управления Росимущества. В марте 2024 г. «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.