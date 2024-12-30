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Путин передал во временное управление Росимущества активы группы ГМС

Ведомости

Временное управление Росимущества введено в отношении активов машиностроительного АО «Группа ГМС» (H.M.S. Technologies Limited), следует из соответствующего указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Представитель компании отказался от комментариев. Во временное управление ведомства также были переданы активы «Гидромашсервиса», а также компании других юрлиц, связанных с холдингом.

«Гидромашсервис», принадлежащий компании, – один из крупнейших в России производителей насосов, компрессоров и другого оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства. Hydraulic Machines & Systems зарегистрирована как инвестиционная холдинговая компания.

2 декабря Путин вывел компанию «Балтика» из временного управления Росимущества. В марте 2024 г. «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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