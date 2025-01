US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США

Отмечается, что блокировка сделки является «явным нарушением надлежащей правовой процедуры и закона, регулирующего CFIUS» (Committee on Foreign Investment in the United States, комитет по иностранным инвестициям в США). По мнению компаний, вместо соблюдения закона «процессом манипулировали» для продвижения политической повестки Байдена.