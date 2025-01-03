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US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США

Это связано с тем, что Белый дом заблокировал сделку по продаже американской компании
Ведомости

Японская компания Nippon Steel и американская US Steel опубликовали совместное заявление, в котором они выразили озабоченность из-за решения действующего президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению первой компанией второй. Заявление размещено на сайте United States Steel (USS).

Отмечается, что блокировка сделки является «явным нарушением надлежащей правовой процедуры и закона, регулирующего CFIUS» (Committee on Foreign Investment in the United States, комитет по иностранным инвестициям в США). По мнению компаний, вместо соблюдения закона «процессом манипулировали» для продвижения политической повестки Байдена.

«В заявлении и указе президента нет никаких достоверных доказательств того, что это связано с вопросами национальной безопасности, что ясно указывает на то, что это было политическое решение. После решения президента Байдена у нас не остается иного выбора, кроме как принять все необходимые меры для защиты наших законных прав», – говорится в совместном заявлении.

Компании выразили уверенность, что их сделка «оживит сообщества, которые зависят от американской стали», в том числе в Пенсильвании и Индиане, а также обеспечит безопасность рабочих мест для сталеваров США, улучшит цепочку поставок американской стали, поможет сталелитейной промышленности страны эффективнее конкурировать с Китаем и укрепит нацбезопасность.

3 января Байден официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. Комитет по иностранным инвестициям в США несколько месяцев рассматривал сделку на предмет рисков для нацбезопасности, но к консенсусу так и не пришел и в декабре передал решение Байдену.

Nippon Steel объявила о том, что купит US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию в середине декабря 2023 г. В то же время японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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