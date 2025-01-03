US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США

«В заявлении и указе президента нет никаких достоверных доказательств того, что это связано с вопросами национальной безопасности, что ясно указывает на то, что это было политическое решение. После решения президента Байдена у нас не остается иного выбора, кроме как принять все необходимые меры для защиты наших законных прав», – говорится в совместном заявлении.