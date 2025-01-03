US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США

US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства СШАЭто связано с тем, что Белый дом заблокировал сделку по продаже американской компании
Японская компания Nippon Steel и американская US Steel опубликовали совместное заявление, в котором они выразили озабоченность из-за решения действующего президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению первой компанией второй. Заявление размещено на сайте United States Steel (USS).
Отмечается, что блокировка сделки является «явным нарушением надлежащей правовой процедуры и закона, регулирующего CFIUS» (Committee on Foreign Investment in the United States, комитет по иностранным инвестициям в США). По мнению компаний, вместо соблюдения закона «процессом манипулировали» для продвижения политической повестки Байдена.
«В заявлении и указе президента нет никаких достоверных доказательств того, что это связано с вопросами национальной безопасности, что ясно указывает на то, что это было политическое решение. После решения президента Байдена у нас не остается иного выбора, кроме как принять все необходимые меры для защиты наших законных прав», – говорится в совместном заявлении.
Компании выразили уверенность, что их сделка «оживит сообщества, которые зависят от американской стали», в том числе в Пенсильвании и Индиане, а также обеспечит безопасность рабочих мест для сталеваров США, улучшит цепочку поставок американской стали, поможет сталелитейной промышленности страны эффективнее конкурировать с Китаем и укрепит нацбезопасность.
3 января Байден официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. Комитет по иностранным инвестициям в США несколько месяцев рассматривал сделку на предмет рисков для нацбезопасности, но к консенсусу так и не пришел и в декабре передал решение Байдену.
Nippon Steel объявила о том, что купит US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию в середине декабря 2023 г. В то же время японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 г.