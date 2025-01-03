Байден заблокировал продажу американской US Steel японской Nippon Steel
Президент США Джо Байден официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. Об этом сообщает Reuters.
«Сильная сталелитейная промышленность, принадлежащая и управляемая внутри страны, является важнейшим приоритетом национальной безопасности и имеет решающее значение для устойчивости цепочек поставок. Без внутреннего производства стали и без работников сталелитейной промышленности наша страна будет менее сильной и менее безопасной», – говорится в заявлении Байдена.
Комитет по иностранным инвестициям в США в течение нескольких месяцев рассматривал сделку на предмет рисков для национальной безопасности, но в декабре, не сумев прийти к консенсусу, передал решение Байдену.
О сделке было объявлено в декабре 2023 г., и почти сразу же она столкнулась с критикой в преддверии президентских выборов в США 5 ноября. И кандидат Дональд Трамп, и Байден пообещали помешать покупке легендарной американской компании – первой в истории корпорации стоимостью более $1 млрд, которая когда-то контролировала большую часть производства стали в стране.
В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила, что приобретет US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Тогда же японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Сделку планировалось закрыть в III квартале 2024 г.