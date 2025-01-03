Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Байден заблокировал продажу американской US Steel японской Nippon Steel

Ведомости

Президент США Джо Байден официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. Об этом сообщает Reuters.

«Сильная сталелитейная промышленность, принадлежащая и управляемая внутри страны, является важнейшим приоритетом национальной безопасности и имеет решающее значение для устойчивости цепочек поставок. Без внутреннего производства стали и без работников сталелитейной промышленности наша страна будет менее сильной и менее безопасной», – говорится в заявлении Байдена.

Комитет по иностранным инвестициям в США в течение нескольких месяцев рассматривал сделку на предмет рисков для национальной безопасности, но в декабре, не сумев прийти к консенсусу, передал решение Байдену.

О сделке было объявлено в декабре 2023 г., и почти сразу же она столкнулась с критикой в преддверии президентских выборов в США 5 ноября. И кандидат Дональд Трамп, и Байден пообещали помешать покупке легендарной американской компании – первой в истории корпорации стоимостью более $1 млрд, которая когда-то контролировала большую часть производства стали в стране.

В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила, что приобретет US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Тогда же японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Сделку планировалось закрыть в III квартале 2024 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных