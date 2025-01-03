Байден заблокировал продажу американской US Steel японской Nippon Steel

О сделке было объявлено в декабре 2023 г., и почти сразу же она столкнулась с критикой в преддверии президентских выборов в США 5 ноября. И кандидат Дональд Трамп, и Байден пообещали помешать покупке легендарной американской компании – первой в истории корпорации стоимостью более $1 млрд, которая когда-то контролировала большую часть производства стали в стране.