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Авиакомпания AZAL приостановила осуществление рейсов между Баку и Казанью

Ведомости

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает рейсы из Баку в Казань и обратно на неопределенный срок, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Компания связала такое решение с регулярным закрытием воздушного пространства над Казанью.

«В последнее время в связи с регулярным закрытием воздушного пространства над российским городом Казань AZAL приостанавливает на неопределенный срок все полеты по маршруту Баку – Казань – Баку в целях обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении компании.

Утром 8 января временные ограничения на прием и отправление самолетов вводились в четырех аэропортах Приволжского федерального округа. Аэропорты Казани и Нижнекамска заработали в 8:00. Из-за этого AZAL отменила свой рейс из Баку в Казань.

25 декабря 2024 г. возле Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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