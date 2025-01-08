Авиакомпания AZAL приостановила осуществление рейсов между Баку и Казанью

25 декабря 2024 г. возле Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета.