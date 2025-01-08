Авиакомпания AZAL приостановила осуществление рейсов между Баку и Казанью
Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает рейсы из Баку в Казань и обратно на неопределенный срок, сообщается в Telegram-канале перевозчика.
Компания связала такое решение с регулярным закрытием воздушного пространства над Казанью.
«В последнее время в связи с регулярным закрытием воздушного пространства над российским городом Казань AZAL приостанавливает на неопределенный срок все полеты по маршруту Баку – Казань – Баку в целях обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении компании.
Утром 8 января временные ограничения на прием и отправление самолетов вводились в четырех аэропортах Приволжского федерального округа. Аэропорты Казани и Нижнекамска заработали в 8:00. Из-за этого AZAL отменила свой рейс из Баку в Казань.
25 декабря 2024 г. возле Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета.