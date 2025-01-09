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Азербайджан прекратил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Ведомости

Азербайджан по техническим причинам приостановил поставки газа в Болгарию до 11 января, сообщает болгарская газораспределительная компании «Булгаргаз ЕАД».

«Соответствующее уведомление о временном прекращении поставок по долгосрочному контракту с Азербайджаном было получено 6 января», – сказано в пресс-релизе компании.

«Булгаргаз ЕАД» сообщает, что остановка работы не повлекла за собой дополнительных расходов на закупку альтернативного природного газа и не отразилась на рынке природного газа в регионе.

Компания заявляет, что данная ситуация подтверждает необходимость «диверсификации источников и маршрутов поставок» для обеспечения надежности поставок в случае технических проблем.

В ноябре компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у азербайджанской госкомпании Socar.

Кроме того, Азербайджан заключил соглашения о поставках газа с 10 европейскими государствами: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией.

С тремя из этих стран – Италией, Грецией и Болгарией – были подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок. С остальными государствами были заключены соглашения без указания точных объемов закупок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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