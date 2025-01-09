Азербайджан прекратил поставки газа в Болгарию по техническим причинам
Азербайджан по техническим причинам приостановил поставки газа в Болгарию до 11 января, сообщает болгарская газораспределительная компании «Булгаргаз ЕАД».
«Соответствующее уведомление о временном прекращении поставок по долгосрочному контракту с Азербайджаном было получено 6 января», – сказано в пресс-релизе компании.
«Булгаргаз ЕАД» сообщает, что остановка работы не повлекла за собой дополнительных расходов на закупку альтернативного природного газа и не отразилась на рынке природного газа в регионе.
Компания заявляет, что данная ситуация подтверждает необходимость «диверсификации источников и маршрутов поставок» для обеспечения надежности поставок в случае технических проблем.
В ноябре компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у азербайджанской госкомпании Socar.
Кроме того, Азербайджан заключил соглашения о поставках газа с 10 европейскими государствами: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией.
С тремя из этих стран – Италией, Грецией и Болгарией – были подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок. С остальными государствами были заключены соглашения без указания точных объемов закупок.