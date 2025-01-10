Румыния пересмотрит покупку энергокомпании Венгрией из опасений влияния России
Власти Румынии пересматривают сделку о покупке энергокомпании Eon Energie Romania венгерской MVM в связи с ее связями с Россией. Об этом заявил министр энергетики Себастьян Бурдуя в интервью Financial Times (FT).
Покупка может быть заблокирована по соображениям безопасности, уточнил министр. По его словам, у властей возникли подозрения относительно мотивов завышенного предложения, включая опасения якобы влияния РФ.
Бурдуя признался, что решение о пересмотре сделки принято по аналогии с действиями испанских властей, заблокировавших слияние железнодорожной компании Talgo с венгерской компанией Ganz Mavag Europe из-за ее связей с Россией в прошлом году. Министр также добавил, что Румыния «не допустит» поступления российского газа в Европу.
MVM является второй по величине компанией Венгрии по объему выручки и основным импортером российского газа в Венгрию. Также венгерская компания эксплуатирует АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту. Eon Energie Romania обслуживает около 3 млн румынских потребителей, доля на рынке газа составляет около 40%, на рынке электроэнергии – 15%.
Венгерская MVM в ходе переговоров предложила заплатить до 200 млн евро за 68% акций Eon Energie, что кратно превышало предложения двух государственных румынских энергокомпаний.
«Газпром» 1 января 2025 г. по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа для организации транспортировки через Украину. 9 января «Ведомости» писали, что прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% и решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в ЕС.