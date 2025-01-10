Румыния пересмотрит покупку энергокомпании Венгрией из опасений влияния России

«Газпром» 1 января 2025 г. по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа для организации транспортировки через Украину. 9 января «Ведомости» писали, что прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% и решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в ЕС.