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Румыния пересмотрит покупку энергокомпании Венгрией из опасений влияния России

Ведомости

Власти Румынии пересматривают сделку о покупке энергокомпании Eon Energie Romania венгерской MVM в связи с ее связями с Россией. Об этом заявил министр энергетики Себастьян Бурдуя в интервью Financial Times (FT).

Покупка может быть заблокирована по соображениям безопасности, уточнил министр. По его словам, у властей возникли подозрения относительно мотивов завышенного предложения, включая опасения якобы влияния РФ.  

Бурдуя признался, что решение о пересмотре сделки принято по аналогии с действиями испанских властей, заблокировавших слияние железнодорожной компании Talgo с венгерской компанией Ganz Mavag Europe из-за ее связей с Россией в прошлом году. Министр также добавил, что Румыния «не допустит» поступления российского газа в Европу.

MVM является второй по величине компанией Венгрии по объему выручки и основным импортером российского газа в Венгрию. Также венгерская компания эксплуатирует АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту. Eon Energie Romania обслуживает около 3 млн румынских потребителей, доля на рынке газа составляет около 40%, на рынке электроэнергии – 15%.

Венгерская MVM в ходе переговоров предложила заплатить до 200 млн евро за 68% акций Eon Energie, что кратно превышало предложения двух государственных румынских энергокомпаний. 

«Газпром» 1 января 2025 г. по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа для организации транспортировки через Украину. 9 января «Ведомости» писали, что прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% и решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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