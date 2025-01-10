«Газовая дубина» для Европы

Это будет уже совсем другая история, завязка которой пока не просматривается... Поэтому любые активно обсуждаемые в экспертной среде и СМИ варианты возобновления прокачки через Украину газа (российского, азербайджанского или какого-то еще) – это не продолжение многолетнего энергетического партнерства, а лишь послесловие к тому. Ведь сила былого газового альянса нашей страны и Европы заключалась не только и не столько в объемах поставок, сколько именно в их надежности, долгосрочности и полной предсказуемости (как по масштабам, так и по ценам). Теперь же, когда все перечисленные компоненты полностью утрачены, эти 15 млрд куб. м в год превращаются в относительно малозначимый фактор европейского газового рынка. Иными словами, из Европы ушел не российский газ, а ушла энергетическая стабильность и безопасность.