«Газовая дубина» для Европы

«Газовая дубина» для ЕвропыК каким последствиям приведет прекращение транзита через Украину?
Итак, 1 января произошло событие, которое давно признавалось неизбежным, но в наступление которого до последнего не верили, – прекратились поставки российского газа в Европу транзитом через Украину. Хотя в чисто физическом выражении речь идет об относительно скромных объемах (15,4 млрд куб. м по итогам 2024 г.), экономические и политические последствия такого решения трудно переоценить. Поистине оно стало определенной символической вехой – грустным финалом сотрудничества нашей страны и Европы в газовой сфере. Всего месяца не хватило до того, чтобы «отметить» его 55-летие. 1 февраля 1970 г. в отеле «Кайзерхоф» в германском Эссене было подписано соглашение между «Союзнефтеэкспортом» и корпорацией Ruhrgas AG о поставках в ФРГ не менее 52,5 млрд куб. м природного газа в течение 20 лет, что стало началом долгого взаимовыгодного партнерства.
Любопытно, насколько одновременно сходны и различны ситуации более чем полувековой давности и сегодняшнего дня. И тогда, и сейчас США сделали все возможное для того, чтобы не допустить сближения СССР/России и Европы в энергетической сфере. Ибо дешевый западносибирский газ – это мощнейшее конкурентное преимущество европейской экономики, позволявшее ей до поры до времени на равных соперничать с американским промышленным капиталом. Но разница в том, что тогда европейские политическая и деловая элиты вместе восстали против заокеанского диктата и, несмотря на угрозу санкций, сделали ставку на сотрудничество с Москвой.
Сегодня же европейское политическое руководство трудно назвать элитой в полном смысле этого слова. Ныне мы видим искреннее или показное непонимание того, что хорошо и что плохо для старушки Европы. Причем активное пиление сука, на котором сидела экономика континента, происходило не под давлением американских санкций, а по собственной инициативе и с задором.
Безусловно, часть европейского истеблишмента, особенно из бизнес-среды, осознает всю пагубность происходящего. Свидетельство тому – декларация о поддержке продолжения газового транзита через Украину на 2025 г., подписанная рядом центральноевропейских газовых компаний. Ряд политиков (в первую очередь в Венгрии и Словакии) также решительно выступили за сохранение статус-кво. Более робкие и нестройные голоса в пользу сохранения энергетического сотрудничества с Россией звучали и в западноевропейских странах. Но они не могли перекричать стройного хора брюссельских политиков, призывающих как можно скорее отказаться от российских энергоносителей.
Что же теперь? С одной стороны, поставки российского газа в Европу пока что далеко не обнулены. Сохраняется один трубопроводный маршрут – через Турцию и Балканы, а также растут поставки в Старый Свет сжиженного природного газа с Ямала. С другой стороны, именно отказ от транзита стал тем Рубиконом, после перехода которого энергетическое сотрудничество нашей страны и Европы можно считать разрушенным. Есть ли возможность его восстановить?
Это будет уже совсем другая история, завязка которой пока не просматривается... Поэтому любые активно обсуждаемые в экспертной среде и СМИ варианты возобновления прокачки через Украину газа (российского, азербайджанского или какого-то еще) – это не продолжение многолетнего энергетического партнерства, а лишь послесловие к тому. Ведь сила былого газового альянса нашей страны и Европы заключалась не только и не столько в объемах поставок, сколько именно в их надежности, долгосрочности и полной предсказуемости (как по масштабам, так и по ценам). Теперь же, когда все перечисленные компоненты полностью утрачены, эти 15 млрд куб. м в год превращаются в относительно малозначимый фактор европейского газового рынка. Иными словами, из Европы ушел не российский газ, а ушла энергетическая стабильность и безопасность.
Конечно, никто не ожидал, что прекращение украинского транзита приведет к резкому росту цен на голубое топливо в Европе. Во-первых, данное событие уже заранее было заложено в котировках. Во-вторых, доля этих поставок в общем европейском газовом балансе не критически велика. Учитывая, что общий газовый импорт Европы достигает 300 млрд куб. м (по данным за 2023 г.), на украинскую трубу приходилось примерно 5% поставок. Поэтому всплеск европейских цен на газ в начале января носил скорее спекулятивный характер, напоминая стандартную реакцию торговых ботов на новостную повестку (в данном случае на официальное окончание транзита).
И нет, Европа не замерзнет и не погрузится в темноту из-за закрытия задвижек на украинской трубе.
Тем не менее последствия для экономики Старого Света будут трагичными. Еще раз подчеркну – речь идет именно о разрушении прочной энергетической платформы для развития. Да, можно найти газ на мировом рынке для покрытия потребностей европейской электроэнергетики и коммунальных служб. Можно за счет развития альтернативной энергетики попытаться снизить зависимость от ископаемых энергоносителей (что, впрочем, становится все труднее и труднее). Но невозможно осуществлять крупные промышленные проекты, строить долгосрочные планы роста производства на фоне абсолютной непредсказуемости источников, цен и условий поставок энергоносителей.
Теперь любые, даже самые незначительные, события и происшествия, влияющие на газовую сферу, – будь то размер запасов в китайских ПХГ, аварии на газовых платформах на шельфе Норвегии или ураганы в Мексиканском заливе и т. д. и т. п. – будут ставить Старый Свет перед угрозой прерывания поставок голубого топлива и приводить к скачкам котировок. Эра стабильности и предсказуемости завершена – теперь европейскому газовому рынку придется жить как на вулкане...
Европейская бюрократия пытается залатать дыры в тонущем корабле экономики, в частности за счет установления так называемого чрезвычайного предела цен на газ. Этот механизм действует с конца 2022 г. и изначально был рассчитан до конца января нынешнего года, но теперь звучат призывы (в частности, из уст министра энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратина) не только сохранить эти ограничения, но и сделать их более жесткими. Но это уже, что называется, мертвому припарки...
Особую пикантность ситуации придает возвращение к власти в США Дональда Трампа. Ведь именно в Америке европейские бюрократы видели альтернативного России поставщика газа. «Молекулы свободы», содержащиеся в американском СПГ, должны были «освободить» Европу от «газового диктата» «Газпрома». И Вашингтон на протяжении многих лет активно поддерживал такие иллюзии. Очень любопытно будет увидеть, куда засунет Трамп все эти американские обещания. Да, он, как лоббист нефтегазового комплекса, приложит все усилия для наращивания производства и экспорта американских энергоресурсов. Но не обязательно в Европу и не обязательно по тем ценам, которые могли бы устроить экономику Старого Света. Интересы бизнеса для Трампа гораздо важнее любых прежних обещаний «европейским партнерам».
Более того, «проблема Европы» уже решена – она лишена энергетической базы для развития – и теперь интересы США требуют по той же схеме разобраться с другими потенциальными конкурентами и соперниками, снизив уровень их энергобезопасности и по возможности подсадив на американский СПГ. К примеру, одна из целей торговых войн с Китаем – не сломить экономику Поднебесной (что практически невозможно), а увеличить долю американских энергоносителей на этом перспективном рынке. Для этого, в свою очередь, нужен полноценный контроль над Панамским каналом, как над кратчайшим путем из Мексиканского залива в КНР. Перспективы захватывающие, и тут уж не до проблем европейских партнеров...
В итоге теперь над Европой занесена не мифическая российская, а вполне реальная американская «газовая дубина»! Первый счет – в виде требования продажи Гренландии – европейцам уже предъявлен. Какими еще потерями и унижениями им придется расплачиваться за свой разрыв энергетического партнерства с Россией?