Кабмин Бельгии утвердил решение о запрете реэкспорта российского СПГ
Правительство Бельгии одобрило проект указа о запрете реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты королевства, сообщила пресс-служба правительства.
Этим решением Бельгия приводит свое законодательство в соответствие с 14-м пакетом санкций против России, принятым в июне 2024 г. Пакет включает запрет на реэкспорт российского СПГ через территорию ЕС с марта 2025 г. Согласно санкционным требованиям, правительство Бельгии запрещает перегрузку и оказание любых технических и финансовых услуг для реэкспорта СПГ из России.
Теперь это решение должен утвердить государственный совет королевства. Разгрузка российского СПГ для использования в Европе остается разрешенной, но Еврокомиссия уже сообщила, что готовящийся к 24 февраля 16-й пакет санкций должен включать ограничения на закупку такого топлива для стран ЕС. В бельгийском порту Зеебрюгге находится крупный хаб СПГ, который, в частности, используется для обслуживания и перегрузки российских СПГ-танкеров.
26 сентября 2024 г. Бельгия призвала Евросоюз запретить поставки российского СПГ. Соответствующее заявление сделала министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен в интервью Financial Times. Бельгийский министр уточнила, что компании не могут разорвать долгосрочные контракты без введения санкций ЕС. Запрет компаниям из России использовать инфраструктуру Евросоюза, введенный в декабре 2023 г., не дает оснований для сокращения количества контрактов.
21 мая 2024 г. Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.