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Кабмин Бельгии утвердил решение о запрете реэкспорта российского СПГ

Ведомости

Правительство Бельгии одобрило проект указа о запрете реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты королевства, сообщила пресс-служба правительства.

Этим решением Бельгия приводит свое законодательство в соответствие с 14-м пакетом санкций против России, принятым в июне 2024 г. Пакет включает запрет на реэкспорт российского СПГ через территорию ЕС с марта 2025 г. Согласно санкционным требованиям, правительство Бельгии запрещает перегрузку и оказание любых технических и финансовых услуг для реэкспорта СПГ из России.

Теперь это решение должен утвердить государственный совет королевства. Разгрузка российского СПГ для использования в Европе остается разрешенной, но Еврокомиссия уже сообщила, что готовящийся к 24 февраля 16-й пакет санкций должен включать ограничения на закупку такого топлива для стран ЕС. В бельгийском порту Зеебрюгге находится крупный хаб СПГ, который, в частности, используется для обслуживания и перегрузки российских СПГ-танкеров.

26 сентября 2024 г. Бельгия призвала Евросоюз запретить поставки российского СПГ. Соответствующее заявление сделала министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен в интервью Financial Times. Бельгийский министр уточнила, что компании не могут разорвать долгосрочные контракты без введения санкций ЕС. Запрет компаниям из России использовать инфраструктуру Евросоюза, введенный в декабре 2023 г., не дает оснований для сокращения количества контрактов.

21 мая 2024 г. Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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