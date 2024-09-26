Бельгия призвала Евросоюз запретить поставки российского СПГ
Евросоюз (ЕС) должен запретить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен в интервью Financial Times.
«В Бельгию поступает российский газ. Я изучила этот вопрос, и газовое [законодательство] здесь не поможет. Нам нужен европейский подход», – отметила она.
Бельгийский министр уточнила, что компании не могут разорвать долгосрочные контракты без введения санкций ЕС. Запрет компаниям из России использовать инфраструктуру Евросоюза, введенный в декабре 2023 г., не дает оснований для сокращения количества контрактов.
По даннным европейской статистики, Испания и Бельгия по итогам 2023 г. импортировали 70% СПГ, поставленного Россией в страны Евросоюза. Третье место по объему поставок заняли Нидерланды.
Испания закупила в прошлом году 5,24 млрд куб. м СПГ, нарастив импорт на 5%. В Бельгию Россия поставила в 1,7 раза больше газа, чем годом ранее, – 3,82 млрд куб. м. Нидерланды импортировали 2,1 млрд куб. м СПГ, при этом годовой объем поставок снизился в 1,9 раза.
21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.