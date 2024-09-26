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Бельгия призвала Евросоюз запретить поставки российского СПГ

Ведомости

Евросоюз (ЕС) должен запретить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен в интервью Financial Times.

«В Бельгию поступает российский газ. Я изучила этот вопрос, и газовое [законодательство] здесь не поможет. Нам нужен европейский подход», – отметила она.

Бельгийский министр уточнила, что компании не могут разорвать долгосрочные контракты без введения санкций ЕС. Запрет компаниям из России использовать инфраструктуру Евросоюза, введенный в декабре 2023 г., не дает оснований для сокращения количества контрактов.

По даннным европейской статистики, Испания и Бельгия по итогам 2023 г. импортировали 70% СПГ, поставленного Россией в страны Евросоюза. Третье место по объему поставок заняли Нидерланды.

Испания закупила в прошлом году 5,24 млрд куб. м СПГ, нарастив импорт на 5%. В Бельгию Россия поставила в 1,7 раза больше газа, чем годом ранее, – 3,82 млрд куб. м. Нидерланды импортировали 2,1 млрд куб. м СПГ, при этом годовой объем поставок снизился в 1,9 раза.

21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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