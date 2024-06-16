FT: Россия обошла США в поставках газа в Европу
Поставки российского газа в Европу в мае превысили показатели газового экспорта США, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков ICIS.
В мае на поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из США пришлось 14% от всего европейского газового импорта – самый низкий показатель с августа 2022 г. Российские поставки в прошлом месяце составили 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.
На поставки американского газа могли повлиять перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе и увеличенные поставки российского газа через Турцию перед техническим обслуживанием трубопровода в июне, указывается в материале.
7 мая «Ведомости» со ссылкой на данные европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что Россия увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. За четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд куб. м газа.
21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что к концу 2024 г. потери Европы от сокращения поставок газа из России составят 1 трлн евро.