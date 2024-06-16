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FT: Россия обошла США в поставках газа в Европу

Ведомости

Поставки российского газа в Европу в мае превысили показатели газового экспорта США, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков ICIS.

В мае на поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из США пришлось 14% от всего европейского газового импорта – самый низкий показатель с августа 2022 г. Российские поставки в прошлом месяце составили 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

На поставки американского газа могли повлиять перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе и увеличенные поставки российского газа через Турцию перед техническим обслуживанием трубопровода в июне, указывается в материале. 

7 мая «Ведомости» со ссылкой на данные европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что Россия увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. За четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд куб. м газа.

21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что к концу 2024 г. потери Европы от сокращения поставок газа из России составят 1 трлн евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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