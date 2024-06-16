FT: Россия обошла США в поставках газа в Европу

7 мая «Ведомости» со ссылкой на данные европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что Россия увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. За четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд куб. м газа.